Újjászületett a felpéci présház - fotók

Két évvel ezelőtt komoly ajándékot, egy szőlőbirtokot és egy öreg présházat kapott a Felpécért Alapítvány Csete Miklós és Csete Dezső családjától.– Ezzel teljessé vált az alapítvány által működtetett tájház egysége, hiszen így a régi valóságban tudjuk bemutatni azt a fajta szőlőművelést, feldolgozást, amelynek Felpécen hagyománya van – hangsúlyozta Dombi Alajosné, a kuratórium elnöke, aki egy korábbi beszélgetésünkkor megjegyezte: a szőlőhegyi présházat állapota miatt fel kell újítani.Ez, ahogy tervezték, július végén hét nap alatt meg is történt a Felpéci Népi Építészeti Nyári Egyetem keretében, amelyet a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága (MTKI) és a Hagyományos Házépítő Kft. szervezett.A táborban és a munkában többek között az MTKI teljes munkatársi gárdája részt vett.A teljességgel autentikus technikával és anyagokkal végzett munkáról készült beszámolóból kiderül, hogy a felújítás a héjazat elbontásával, a tető gerincén lévő hullámpala, illetve a nádfedelet rögzítő drótok eltávolításával kezdődött. A felső nádréteg alatt kirajzolódott, hogy a nádat és a szalmát vegyesen alkalmazták az előző héjazat készítésekor. A nádfedél eltávolítása után újakra cserélték, megerősítették az alkalmatlan szarufákat és újralécezték a tetőt. Egy másik csoport vályogot készített, amivel az öreg épület hátsó falát javították ki. Közben megtörtént a zsuppozás és a további falfelületek letakarítása, a sérült vakolatrészek kijavítása is.A présház oldalán lévő, ősrégi technikával készült paticsfalat – vesszőfalat – teljességgel befonták, majd betapasztották és homokkal kevert mésszel több rétegben bemeszelték.Megtisztították az épület belső helyiségének a falait is, miközben a munkát végző csapat a présház korai időszakából származó tüzelőberendezés nyomaira bukkant. Ebből arra következtettek, hogy az épület lakófunkciót is betölthetett, illetve feltételezhető, hogy a hideg teleken az itt tartott bort időszakos fűtéssel óvták. A belső helyiség gerendáit megtisztították, illetve a padlás födémdeszkáinak egy részét is kicserélte a csapat. A felújítás utolsó mozzanataként megtisztították, majd felsározták a belső padozatot, illetve a külső helyiség még egy réteg meszelést kapott.Ezzel a fáradságos, de látványos munkával újjászületett a szebb napokat látott ódon présház, ami a jövőben minden bizonnyal a hagyományőrzést fogja szolgálni.A felvételen látható lelkes csapat keze munkája nyomán újjászületett a felpéci szőlőhegy egyik öreg présháza.