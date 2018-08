Újabb automata öntözőrendszert építettek ki a győri belvárosban - videó

Ezúttal a nagy forgalmú Szent István út középső, a forgalmi irányokat elválasztó zöld szigeten történt meg a kézi munkaerőt kiváltó fontos fejlesztés – jelentette be Fekete Dávid alpolgármester a szerdán témában megtartott sajtótájékoztatón.Különösen nagy a jelentősége a városon átvezető Szent István úti beruházásnak, mert a nyári hőségben szinte nem lehetett annyi vizet kijuttatni a locsoló autókból, amennyi elég lett volna az itt élő növényeknek. Ugyanakkor az öntözés elfoglalta a belső forgalmi sávot, így balesetveszélyt jelenthetett az öntözést végzőkre és közlekedésben résztvevőkre. A napokban ez a nehezen fenntartható helyzet szűnik meg, hiszen elindul az ide épített automata öntözőrendszer, amelyből a lehető legideálisabb módon, azaz csepegtetve és programozottan kapják az éltető vizet az itt díszlő növények.Korábban Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős alpolgármester jelentette be a nagyszabású városi automata öntözőrendszer telepítéseket.Azóta már működik a Kossuth és a Jedlik híd közötti közterületen az automata öntözőrendszer, ahol mintegy 5700 négyzetméter nagyságú terület locsolása valósul meg. Hasonlóképpen történik már az öntözés a Kálóczy tér sarkánál lévő körforgalomban. A fejlesztések eredményeképpen automata öntözőrendszer lesz az Új Bácsai út középső /EYOF/ körforgalmában, illetve Adyvárosban a tópart melletti ülőkövek környezetében és a Barátság Sportparkban, illetve jövőre több városrészben is folytatni szeretnék a fejlesztést.Radnóti Ákos elmondta, a rendkívül meleg nyarak, s még ha nincs is kánikula, a csapadékmentes időszakok indokolják a felújított zöldterületek öntözését, másrészt gazdasági szempontból is racionálisabb megoldás a kézi, élő munkaerő helyett. Ahol öntözőrendszer üzemel, ott erről táblát helyeznek ki a helyszínen.