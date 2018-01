Új buszhálózatot tervezett olvasónk Győrben - térképeken mutatjuk

Győr buszhálózata és -menetrendje gyakran téma és kritika tárgya. Egy sűrűn közlekedő helyi nyugdíjas, aki évek óta foglalkozik a tömegközlekedési hálózatokkal, átfogó módosítási javaslatot készített úgy, hogy a jelenlegi kilométerkeretet csak minimálisan lépje túl, mégis jelentősen javuljon a szolgáltatás.A Kisalföldnek kifejtette: az általa elgondolt változtatás lényege a kevesebb, de hosszabb belvároson átmenő vonal, az egyszerűbb, áttekinthetőbb hálózat, gyakoribb követési időkkel, amelyek könnyen megjegyezhetők az utasoknak. Javaslata szerint további Révai utcába menő vonalakat lehetne összevonni vagy átalakítani, s így nem kellene a buszoknak sokszor üresen körbejárni a városházát. Úgy véli, számos útvonalon csökkenthető vagy megszüntethető lenne a párhuzamos közlekedés, nem lenne annyi, néhány percen belül egymásra futó busz.Szerinte például a 7-es és a 17-es, valamint a 9-es és a 19-es vonalak átalakításából jöhetne létre egy vonal, amelyen az egyetem és a szabadhegyi temető között lehetne közlekedni Sziget, a Belváros, Nádorváros, Adyváros és a József Attila-városrész érintésével. A 6-os, a 7–17-es és a 9–19-es járatok szabadhegyi, nádorvárosi szakaszának összevonásával és meghosszabbításával elérhető lenne Marcalváros, a kórház, a József Attila-városrész, Szabadhegy, Nádorváros, a buszállomás, a belváros keleti részén át az egyetem és Sárás. Ha a 22-es Marcalvárostól a 11-es mostani vonalán menne, a Ménfőcsanak, Gyirmót felől közlekedők átszállás nélkül jutnának el a kórház környékére, Adyváros szélére és az egyetemhez. Egy kisebb módosítással a buszállomás és a belváros keleti része is elérhető lenne mind Marcalváros, mind Bácsa felől.Mészáros Antal valamennyi javaslatának ismertetése meghaladná lapunk terjedelmi kereteit, de egyet még mindenképp érdemes megemlíteni: Győr- szentivánon a jelenlegi körbejárások helyett két útvonalon érkező járatokkal lehetne elérni a végállomásokat. Az egyik Marcalvárosból indulva érintené a nádorvárosi köztemetőt, aztán Szent Imre út–Bartók Béla út–Baross híd után a jelenlegi 30A vonalát követné a Kálmán Imre útig. A másik a Dunacentertől a belvároson át érintené az Árkád környékét, majd Likócsot, onnan az 1-es úton és az Audi Hungaria út északi szakaszán jutna el Győrszentivánra.(Javaslat a módosításra)A 2009-eshez hasonló hálózati és menetrendi reformra lenne szükség annak érdekében, hogy a szolgáltatás újra letisztult, átlátható, könnyen megjegyezhető legyen – jelent meg a VEKE honlapján a győri autóbusz közlekedésről írt összefoglalóban.Az alábbi javaslat a jelenlegi hálózatra épülne, de több vonal kerülne összevonásra átmenő vonalként, így a Belvárosban (Révai u.) nem lenne végállomás, autóbusz forduló. Ezen kívül néhány vonalnak más indító állomás lehetne. Konkrétabban:Célszerű lenne összevonni az 5-ös vonalat a 8-as pinnyédi ágával, és az utóbbi némileg módosított útvonalon, a Kossuth u. – Városház köz – Bercsényi liget – Radnóti út, majd tovább az Olimpia úttól a jelenlegi vonalon haladna.A 7-17, 9-19, valamint a 6-os vonalakból két átmenő vonal lenne. A 17-es a Szabadhegyi temető és a Széchenyi egyetem között közlekedne részben a 17B jelenlegi vonalán, de betérve a József A. városrészre a 2-es jelenlegi vonalán, Adyváros után Nádorvárosban, a 9-19-es vonalon haladna. a Malom ligettől pedig a 11-es jelenlegi vonalán jutna el a Széchenyi Egyetemig. A 17Y az ÉNYKK-tól indulva, mint a 23A, de a Kodály Zoltán útra kanyarodva, majd Szigethy Attila útról a 11-es jelenlegi vonalán (mint a 17-es), majd a Széchenyi Egyetemtől tenne egy kört, s érintve Víziváros, Kisbácsa és Révfalu autóbusz megállóit térne vissza az egyetemhez, majd tovább, 17-esként a Szabadhegyi temetőhöz.

A 6-os vonal Marcalvárostól a József A. városrészig a jelenlegi 25-ös, onnan Szigethy Attila útig a 7–17-es, majd azon és a Zrínyi utcán az autóbusz állomásig, a Baross hídtól a 6-os vonalán jutna el a Szitásdomb új megállójáig, de a Belvárosban a Teleki u. – Pálffy u. – Schwarzenberg u. vonalon érne el (és vissza) a Vas Gereben utcába.Ha a 22-es a Széchenyi Egyetemtől indulva a Belvárostól a 11-es jelenlegi vonalán közlekedne, a Ménfőcsanak, Gyirmót felől közlekedők átszállás nélkül jutnának el a kórház környékére, Adyváros szélére és a Széchenyi Egyetemhez.A 22-es jelenlegi vonalán haladó 11-es útvonalának részleges módosításával megoldható lenne, hogy az autóbusz állomás (vasútállomás) és a Belváros keleti része is elérhető legyen mind Marcalváros, mind Bácsa felől, ha a buszok a Baross hídtól a Belváros keleti részén és a Széchenyi hídon át jutnának el a Bácsai útig, majd tovább a jelenlegi vonalon Bácsáig.A 6-os helyett a 2-es vonal meghosszabbításával lehetne továbbra is megfelelő közlekedést biztosítani a József A. utca nyugati részén lakóknak, ha a buszok a Szt. Imre úti körforgalomban megfordulva térhetnének vissza a József Attila városrészig. Azon a jelenlegiek szerint körbe járva az Ady¬városi tó megállótól a Vasvári P. u. – Szt. Imre út – Bartók B. úton jutnának el a Baross hídig, onnan tovább a Belváros keleti részén át (majd) a Városrétig.

Amíg a Városrétre nem járhatnak buszok, addig a Dunapart Rezidenciánál fordulhatnának vissza. A 2Y a kórház főbejárattól Ady¬városon át menne az ÉNYKK-ig, illetve onnan indulva, váltakozva közlekedne a 2 és a 2Y.Ha az 1-es vonal reggeli és délután sűrítő járatai Újváros he¬lyett, a Kossuth utcától 1Y-ként közlekedésnek a Kossuth utca – Városház köz – Bercsényi liget – Radnóti úton az Olimpiai sportparkig., az 1Y-nal az autóbusz állomás (vasútállomás) és a Belváros felől az útvonalon lévő iskolák is jobban elérhetők lennének, részben csökkentenék a 14-es túlterheltségét a Belvárostól.Mivel az ottani lakosok a 14-es vonal újvárosi meghosszabbítását már régóta kérik, a kieső 1A járatokat a 14-esek pótolhatnák legalább a reggeli és délutáni csúcsidőben tovább haladva a Nép utcáig.A 14-es kihagyná a Nádorvárosi temetőt, Adyvárosban a Vas¬vári P. utca – Ifjúság krt. – Kodály Z. utcán közlekedhetne, a Belvárosban pedig betérne a Széchenyi hídfő – Schwarzenberg u. – Pálffy u. – Teleki u. felé.Győrszentivánra a jelenlegi kiismerhetetlen körben járások helyett két útvonalon érkező járatokkal lehetne elérni a Kálmán Imre út és Homoksor végállomásokat.

Az egyik vonal (Vágóhíd u. – Puskás T. u. betéréssel) a jelenlegi 30A vonalát követné a Kálmán Imre útig, de a Révai u. helyett a Baross híd – Bartók B. út – Szt. Imre út – Szauter u. – Nagy I. u. – Lajta út – Bako-nyi út – Mécs L. út vonalon jutna Marcalvárosba. A vonalon elérhető lenne a vásárcsarnok, a rendelő, a Nádorvárosi temető és átszállással lehetne közlekedni Marcalváros és Kismegyer között is.A másik vonal a Dunacentertől indulva a Szt. István út – Jókai u.– Révai u. – Kamara u. – Budai út – Mártírok útja – Ipari u. – Nagysándor J. út – Tóth L. u. – Pesti út vonalon érhetne Likócsra, onnan az 1-es úton és az Audi Hungária krt. északi szakaszán jutna el Győrszentivánra az Audi Hungária krt. északi körforgalom és a Sugár út között tervezett összekötő úton, és ott a Sugár úttól közlekedne a Homoksor fordulóig.A Ménfőcsanakról hét felé vezető minden útra lehetetlen külön buszvonalat tervezni a Belváros felé. Leg-jobb megoldás lenne, ha két (egyes szakaszokon ellenkező irányba közlekedő) helyi körjárat biztosítaná Ménfőcsanak és Gyirmót belső forgalmát is, de jó csatlakozást biztosítana a 22, 22A járatokra, amelyek csak a Győri úton közlekednének (a 22A csak az iskoláig). A Győri út, iskola megállónál, a közelmúltban történt átalakítást még bővítve megfelelő csatalakozási pont lehetne. Az egyik vonalon elérhető lenne (a Koroncói út – Ormos u. –Új élet út felé) a Mediterrán lakópark, majd a Hegyalja út – Újkút u. – Győzelem u., másik vonalon pedig a Malom utca ¬– Vadvirág utca – Gyirmót oda és vissza, majd – Mediterrán – Új élet út – Ormos utca – Koroncói úton vissza az iskoláig. A leírtakon kívül más útvonalak is kialakíthatók, de a jó csatlakozáshoz fontos, hogy egy-egy járatlegalább 20-25 percen belül visszaérjen a következő induláshoz. A jó útvonal kialakításához a jelenlegiek mellett (elsősorban a Mediterránon) szükség lenne új megállók kialakítására, megépítésére is, csak azokkal együtt lehetne jelentősen javítani a terület közösségi közlekedését.

A City vonal valóban belvárosi vonal lehetne, ha az autóbusz állomástól indulva körbejárná a belváros olyan területeit is, ahová a többi járat nem juthat el, közben érintené a legfontosabb, legnagyobb belvárosi parkolókat, parkolóházakat is. Ha a Belváros és a Széchenyi Egyetem között a 17–17Y és a 22–22A is 15 percenként járna, átlag 7-8 percenként lehetne közlekedni a két terület között, és nem kellene megkerülni a belvárost a két pont közötti közlekedéshez. Emellett a Belváros keleti részéből is el lehetne jutni mindkét irányba a jelenleginél gyakrabban (6-os vonalon, 30, csúcsidőben 15 perc).A Győrszentivánról indulva cél¬szerű lenne a reggeli csúcsidőben gyorsjáratokat közlekedtetni pl. a Homoksortól a Belvárosig rövidített útvonalon (Li¬kócs és a Nagysándor J. út kihagyásával: 31E) és a Kálmán Imre út – Adyváros – Marcalváros felé (30E, a jelenlegi 23-as adyvárosi módosításával).A Révai u. helyett az ipari területekre, a műszakváltásokhoz közlekedő járatok az autóbusz állomástól (Eszperantó út, Baross út, munkaügyi központ) indulhatnának, s így a hosszú Révai utcai gyaloglástól mentesítenék (főleg befelé) vidékről bejáró dolgozókat. A Marcalvárosból induló (vagy azon átmenő) ipari műszakos járatok továbbra is hasonlóan biztosítanák az elérhetőséget, de több esetben módosított útvonalon. A 25-os és 38-as részleges útvonal cseréjével és a 26-os beolvadásával a 25-ös Marcalvárosból a kórház főbejárat után áttérhetne a 38-as jelenlegi vonalára, a 38-as pedig a Szigethy A. út – Tihanyi Á. út – Földes G, utca – Kodály Z. utca betéréssel, folytatná útját a 25-ös jelenlegi vonalán a Tatai útig. Mivel a 38-as vonalon egymás után több járat is közlekedik, célszerű lenne útvonalukat megosztani: egyes járatok (pl. 38-as) közlekedhetnének a Tatai út – Tibornajori út – tovább a jelenlegi vonalon a Czompa Kft. végállomásig, más járatok pedig a Hecsei út – Szentiváni út – Juharfa u. – Innonet forduló – Gesztenyefa u. – Berkenyefa u. – Hecsei út – Hecsei felüljáró – Audi Hungária út vonalon az Audi 5-ös portáig mennének. Így Adyvárosból rövidebb úton lenne elérhető az Audi 5-ös porta, mint jelenlegi a 24-eesel.A 24-esnek csak az Audi 8-as portáig kellene járnia. Ha a 20, 20Y, 24, 41-es vonalakból új vonalcsoport lenne kialakítható a 24-es Ménfőcsanakról indulna a 20Y helyett, de betérne Mar¬cal¬városba, a Kovács Margit utcai megállóhoz és onnan menne tovább a jelenlegi (Ady¬városban a Tihanyi Á. út – Földes G. út – Kodály Z. u. ) vonalon, a 24A a Soproni útról indulhatna a jelenlegi vonalon az Audi 8-as portáig, míg a 24Y Marcalvárosból közlekedne az Audi 5-ös portáig. Az egy műszakhoz (és vissza) közlekedő három járatra kölcsönös átszállást lehetne biztosítani a Szigethy A. úton (ott más járatokról is szállnak át), esetleg a Hűtőház utca megállóban.Az Audi Hungária krt. északi oldalán haladó szentiváni 31-es alvonalaként rövidített útvonalon, részben gyorsjáratként közlekedhetne a 31Y az Autóbusz állomás – Szt. István út – Mártírok útja – 1-es főút – Audi Hungária krt. – keleti elkerülő úton a Loc. 2. fordulóig.Mivel a 12, 12A járatokat többségben) az autóbusz és vasútállomásról közlekedők használják, megfontolandó annak is az útvonal módosítása az Eszperantó út – Mészáros L. u. – Fehérvári úton át a Vágóhíd utca felé és vissza. Ezzel is csökkenthető lenne a Baross híd és a Szt. István út forgalma, csökkenne a menetidő.A Belvárost érintő valamennyi fővonalon biztosítható lenne napközben (kb. 6-18 között) a 30 perces köve-tési idő, de a 2, 14, 17, 22-es vonalakon a fenti időszakban 15 perces lenne a járatsűrűség, míg az 1, 6, 11 vonalak frekventáltabb szakaszain továbbra is lenne reggel és kora délután 15 perces sűrítés. Az 5, 30, 31-es vonalakon egész nap 30 perces követési idő lenne, de az 5B, 5R járatok helyett továbbra is közlekedne az 5Y, Győrszentivánról pedig a reggeli órákban közlekedne két-három 30E, 31E gyorsjárat. Mivel a 30 és 31-esek egész nap 30 percenként közlekednének Győrszentiván központi részeiről és a Belvárosból is átlagosan 15 perces lenne az indulási lehetőség a másik irányba.Ha az 1A helyett az 1Y, valamint az 5-ös is a javasolt útvonalon közlekedne, a 14-es nem lenne annyira le-terhelve a diák csúcsidőben, mivel az előbbiekkel tudnának utazni a vidéki buszokkal (és részben a vonatokkal) bejáró diákok.Az autóbusz állomás környékéről induló üzemi járatoknak várakozási, parkolási helyett lehetne kialakítani az Eszperantó út melletti személygépkocsi parkoló kisebb átalakításával. Helyette a Révai utcából kikerülő autóbusz állomás helyén lehetnének parkolók..Részben a vonalak csökkenése, részben a számok folytonosságának hiánya, de leginkább a jobb áttekinthetőség, követhetőség miatt célszerű lenne (részben) új vonalszámozást kialakítani, megtartva, amit lehet (pl. 1=1, 2=2, 3=22, 4=14, 5=5, 6=6, 7=17, 8=30, 9=31, 10= üres, 11=11). Ezzel a megváltozott vonalak száma könnyebben megjegyezhető lenne, mivel a 10 vonalból négy számozása maradna, kettő hasonló lenne, és csak három kapna új számot. Az ipari műszakos vonalak száma 20-tól, a helyköziek által ellátott vonalaké 30-tól kezdődhetne.• a győri helyi közösségi közlekedést az útvonal módosítások és vonal összevonások után 10 átmenő vonalon, de a Belvárosból 20 irányba láthatnák el, amelyet kiegészítene néhány elágazó (1Y, 2Y, 5Y, 17Y) vonal. A betét járatok (6A, 14A, 22A) egyes szakaszokon, más sűrítő járatok pedig az egész vonalon csökkentenék a követési időt, mint jelenleg is. Néhány gyorsjárat (30E, 31E), és más vonalakon is az ütemes menetrendbe "beszúrható", részben csonka járat segítene a reggeli és délutáni csúcsforgalom terhelésének csökkentésében továbbra is,• a jelenlegi útvonalakon kívül új autóbusz vonalak is biztosítanák a jobb ellátást, a jelenleginél gyakrabban,• alapban valamennyi vonalon egész nap 30 perces, ütemes követési idő lenne, ezen belül:• a főbb vonalakon a nap nagyobb részében (kb. 6-18 óra között) 15 perceként követnék egymást a buszok,• ezen kívül néhány vonalon délután 15 perces lenne a követési idő, de reggel ennél is gyakrabban járhatnának a buszok,• a Belváros és a Széchenyi Egyetem között átlag 7-8 percenként járna busz a Jedlik hídon át, a Kossuth hídon át pedig 30, csúcsidőben 15 percenként,• a Belváros keleti részén is lennének átmenő vonalak, így az a terület is jobban elérhető lenne,• a Belvárosban nem lenne autóbusz várakozó hely, végállomás, megszűnne a Városháza körbejárása is,• Marcalváros és a Belváros között, öt különböző, de a Lajta útig azonos vonalon óránként 14, csúcsidőben 16 járat közlekedne (6, 11, 14, 22, 30) a Belváros felé (jelenleg egész nap csak egy órában közlekedik 13 járat),• Adyváros, Kodály Z. u. és a Belváros között egész nap 10 járat menne óránként (2Y, 14, 14A, 17, 17Y),• a József A. városrész és a Belváros között három vonalon (2, 6, 17) óránként 6, csúcsidőben 8 járattal lehetne közlekedni, és közvetlen közlekedés lenne Marcalváros és a József Attila városrész között, átszállással Kismegyerről a fentiek felé, és fordítva,• Ménfőcsanak, Gyirmót felől átszállás nélkül elérhető lenne a kórház környéke, Adyváros széle, és az egyetem,• a kórház és rendelő egy vonalon lenne elérhető a Belváros, Ady¬város és a József Attila városrész, Szabadhegy felől,• az autóbusz állomás közelében kifelé is megállnának a Baross hídon átmenő járatok,• a Nádorvárosi temető egyszerűbben és egész évben folyamatosan elérhető lenne, jobban megközelíthető lenne a teljes üzemidő alatt Marcalváros temetőhöz közeli része is,• a szabadhegyi temetőtől és a szabadi úti lakóparkokból visszafelé is lehetne átszállás nélkül utazni egész nap 30 percenként,• a City valóban belvárosi járat len¬ne, és általa elérhetővé válna valamennyi belvárosi parkoló, az autóbusz és vasútállomás és egykor talán a Városrét, mint a Belváros egyik fontos része is,Ha az Intermodális Csomópont kiépítése után az autóbusz állomás és vasútállomás közelében (Baross hídon vagy a hídfőn) len¬ne megállója a hídon átmenő járatoknak, a javasolt hálózat és menetrend továbbra is működhetne, csak kisebb módosítások kellenének, mivel az autóbusz állomás körbejárásának megszűnésével rövidülne a menetidő, az 1-2-es járatok is elérhetnék az új megállót a Wesselényi utca – Baross G. úton át.