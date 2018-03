Torlódásokra is számítani kell a győrújbaráti Fő utcában

Elkezdődtek a munkák – A teljes burkolatcsere miatt van szükség az autósok türelmére a győrújbaráti Fő utcában. Fotó: Bertleff András

A Kisalföldben már többször írtunk arról, hogy kormányzati forrás révén három kilométer hosszan megújulhat a Fő utca és ez csaknem 400 millió forint értékű fejlesztést jelent a településnek. Új burkolatot kap az út csaknem a Győr felőli külterületi határtól, az autópálya-felüljárótól a kontrasarokig, a község központjáig. Kara Ákos, a térség országgyűlési képviselője már többször nyilatkozta azt lapunknak: szívügye, hogy ennek a szakasznak a javulását is elérje.A felújítás részeként egyelőre kisebb szakaszokon végeznek bontásokat. Azokon a helyeken, ahol az alépítmény is megrogyott, azaz cserélni kell az útalapot, amire végül rákerülhet a kopóréteg. Ha most foltozásnak is tűnik ennek a feladatnak az elvégzése, nem erről van szó, ezeken a részeken teljes burkolatcsere lesz – tájékoztatta lapunkat Szalóki Géza polgármester.Az időjárástól függ, a jelenlegi munkákkal hogyan tudnak haladni a szakemberek, s azt is befolyásolja a hőmérséklet, hogy később nagyobb szakaszokat mikor kell lezárni. Emiatt lámpákkal irányítják majd a félpályás közlekedést. Ezekről a jelentősebb korlátozásokról a faluvezető igyekszik időben értesíteni a helyieket a település Facebook-csoportjában, ezért is kérte arra a kivitelezés műszaki ellenőrét, hetente egyeztessenek a munkálatokról. Arra is felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy mostantól hosszabb menetidőre kell számítaniuk a helyieknek, főleg reggelente, amikor torlódások is kialakulhatnak. A faluvezető a lakosok türelmét kéri.Szalóki Géza elmondta, hogy a Fő utca 1,1 kilométeres szakaszán a járda felújítását és a kerékpárút építését később tudják elvégeztetni, erre az önkormányzat pályázat útján nyer pénzt. Ez jobb azért is, mert ha az autóút felújításával együtt kerülne rá sor, még nagyobb kényelmetlenséget okoznának a szükséges lezárások. Az önkormányzat azt tervezi, hogy drónfelvételt készíttet a levegőből erről a részről, háromszor is. Így majd látszik, milyen volt és milyen lett az autóút burkolatcseréje és hogy néz ki a kerékpárút kialakítása után.Elkezdődtek a munkák – A teljes burkolatcsere miatt van szükség az autósok türelmére a győrújbaráti Fő utcában. Fotó: Bertleff András