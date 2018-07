Szülői elsősegély - Gyerekeknek is megtaníthatjuk az elsősegélynyújtást

Elesés, ájulás

Mit kell tennem, ha gyermekemet baleset éri, váratlanul ijesztő tüneteket mutat? – sok szülő bizonytalan ilyenkor, nem mindig tudja, hogyan segíthet. Kérdéseiket megírhatják a Kisalföld postacímére szerkesztőségünknek vagy a rimanyi.zita@kisalfold.hu e-mail-címre.

A szülők, a pedagógusok lehetnek a leggyorsabb segítők, ha baj éri a gyermeket, ezért ismertettük sorozatunk korábbi cikkeiben az újraélesztés lépéseit, a félrenyeléskor alkalmazandó fogásokat. Emellett a felnőttek a gyerekeknek is sok mindent megtaníthatnak az elsősegélynyújtásból. Dr. Horváth Eszter gyermekorvosnak, a Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány elnökének segítségével összegyűjtöttük, mit magyarázzunk el a kicsiknek. A doktor hangsúlyozta: e téren is – mint a nevelésben általában – a példamutatás a fontos.Ha megüti karját, lábát egy gyermek, társai ne mozgassák a sérült testrészt, inkább támasszák meg. Arra is megtaníthatók, hogy eszméletlen társukat stabil oldalfekvésbe helyezzék.Egy gyermeknek is könnyű megmutatni, hogy a vérző kart vagy lábat a szív vonalánál magasabbra kell emelni.Orrvérzéskor hajtsuk a gyermek fejét kissé előre, kérjük meg, hogy finoman csípje össze az orrát pár percig. Elmondhatjuk neki, hogy ezt kell tennie akkor is, ha nem vagyunk vele, figyelmeztethetjük, hogy semmiképp ne hajtsa hátra a fejét, akkor se, ha mások ezt javasolják neki. Ez veszélyes lehet!Égési sérülés esetén azonnal el kell kezdeni vízzel hűteni az érintett bőrfelületet, mert a hő kárt okozva befelé továbbterjed, a hideg víz a fájdalmat is csillapítja – ezt a gyerekek is tudhatják.Biztathatjuk arra gyermekünket, hogy bármilyen baj érje őt vagy barátait, ne titkolja el, forduljon hozzánk. Ehhez persze az kell, hogy bízzon bennünk. Elmondhatjuk neki, hogy előfordul, hogy aki megüti magát, annak elsőre úgy tűnik, nincs baja. Azonban belső sérülése, fejsérülése súlyos lehet.Érdemes megtanítani a gyerekünknek a segélyhívó számát (112), és azt is, mit kell a telefonba mondani. Ezt gyakorolhatjuk is vele, például babákkal, plüssállatokkal eljátszva, hogy azok megsérültek. A gyerek meg tudja tanulni, hogy ilyenkor be kell mutatkoznia, el kell mondania, hol van és mi történt. Ha azt mondja, hogy negyedik osztályos barátja elesett a biciklivel, sír és fájlalja a karját, abból már a mentők például tudják, hogy eszméleténél van és milyen segítségre lehet szüksége.Elmagyarázhatjuk gyerekünknek, anélkül, hogy megijesztenénk, miért fontos a védősisak viselése kerékpározáskor, gördeszkázáskor, gör- és jégkorcsolyázáskor, miért fontos autóban a biztonsági öv használata. Tanítsuk meg az „először megnézem, milyen mély a víz, utána ugrok csak" szabályra! Arra is, hogy mozgás közben, nevetéskor veszélyes enni!Ha csemetéink úgy nőnek fel, hogy látják, nem divat a felelőtlenkedés, akkor kortársaik se rángathatják őket bajba. Ha kell, küzdjünk meg velük, hogy autóban ne akarjanak az első ülésre ülni, akkor se, amikor ez már nem tiltott.Az újraélesztést cikksorozatunk első részében ismertettük. (Kisalföld, 2018. július 16.) A másnap megjelent második részben a félrenyelésről volt szó. A negyedikben pedig arról írunk majd, hogyan előzhetik meg a szülők a gyermekbaleseteket. Olvasóink gyermek-elsősegélynyújtással kapcsolatos kérdéseire is válaszolunk akciónkban, orvosok segítségével. Várjuk a szülők leveleit és jelentkezéseit, részt vehetnek ugyanis olyan oktatásokon, amelyeken bábukon gyakorolhatják a csecsemő- és gyermek-újraélesztést.A Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány szakemberei tizenöt éve mennek el munkahelyekre, iskolákba, hogy felnőtteknek megmutassák a gyermek-újraélesztést olyan bábukon, amelyeken gyakorolhatják is azt. Akik szeretnének ilyen ingyenes oktatást szervezni közösségükben, a rimanyi.zita@kisalfold.hu e-mail-címre írhatnak és a 96/504-452-es számot hívhatják.