Eljött az idő: útzár, forgalomkorlátozás az M1-esen Győrnél a Metrónál

Jelentős fejlesztés



1,4 milliárd forintba kerül a közlekedésbiztonságot javító beruházás.

Az autósok által leginkább várt győri közlekedési beruházások egyike a 83-as főút Metro áruház környéki részének átépítése. Jelenleg ez a hatalmas forgalmú szakasz számít a legbalesetveszélyesebbnek a megyeszékhelyen. Sofőr legyen a talpán, aki az M1-es autópálya délebbi lehajtójáról a város felé csúcsidőben szabályosan és biztonságosan képes kikanyarodni.Megoldásként az egy kilométeres, jelenleg kétszer egysávos részt kétszer kétsávossá építik át. Három csomópontot – a két lehajtónál, valamint az egykori Bricostore barkácsáruháznál, azaz a Mérföldkő utcánál – olyan turbókörforgalommá alakítanak, amilyen másfél éve a Nádorvárosi köztemetőnél készült. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a Kisalföld kérdésére azt közölte: a négy sáv el fog férni az M1-es hídjának jelenlegi nyílásában. „Ezt úgy tudtuk elérni, hogy a kétszer két sáv elválasztásánál kis méretű terelőbóják lesznek kihelyezve. Ellenkező esetben az autópályahidat át kellett volna építeni, amit csak a pálya teljes zárásával lehetett volna kivitelezni" – magyarázta a cég.A beruházás részeként közvilágítást is létesítenek. A fejlesztés európai uniós és hazai pénzből valósul meg, nettó 1 milliárd 427 millió forintért. A tervezett befejezés jövő június.A közbeszerzésen nyertes Strabag Építő Kft. már átvette a munkaterületet, s az érdemi munkát ma kezdi meg. A cég reggel hét órától lezárja a három csomópont mellékirányú ágait, vagyis az autópályára sem lehet felhajtani, illetve onnan lehajtani. A munkaterületen belül csak egyenes irányban haladhatnak a járművek, szűkített – kétszer három méter széles – forgalmi sávokban. Az M1-es autópálya legközelebb a 82-es és 85-ös főúti csomópontoknál lesz elérhető, a Metro áruházat pedig csak a Királyszék út felől lehet megközelíteni. A Magyar Közút Zrt. tegnapi tájékoztatása szerint ezen forgalomtechnikai kialakítások első üteme várhatóan október közepéig lesz érvényben, ugyanakkor a kivitelezés teljes befejezéséig további jelentős forgalomterelésekre kell számítaniuk a közlekedőknek.Máthé-Tóth Péter, a városi útkezelő szervezet szóvivője a Kisalföldnek elmondta: a csomópontok hatalmas forgalma a városon belül máshová terelődik át – elsőként várhatóan a sztráda két legközelebbi, 85-ös és 82-es főútnál lévő csomópontjába –, ami sok helyütt okozhat torlódást a városban. A legnagyobb pluszterhelést várhatóan az 1-es és a 82-es főút, a 821-es út, a Szauter és a József Attila út kapja majd, amelyeken egyébként is sokan közlekednek, főleg csúcsidőben. A szakember szerint emiatt még a Mosonmagyaróvár felől Győrbe tartóknak is érdemesebb lehet egészen Győr legkeletibb, M19-es autóútnál lévő csomópontjáig elmenni, és ott lehajtani a sztrádáról, hogy elkerüljék a dugókat.Kara Ákos győri országgyűlési képviselő lapunknak úgy nyilatkozott: a kormánytól azért sikerült pénzt szerezni a fejlesztésre, mert rendkívül forgalmas, veszélyes szakaszról van szó. „Az átépítés óhatatlanul kellemetlenséggel jár, ami miatt türelmet kérünk, de cserébe az átadás után mindenki biztonságosabban közlekedhet majd" – mondta. A politikus hozzátette: tegnap azt kérte a Magyar Közúttól, hogy a lezárások idején a terelőtáblákkal ne a 82-es főút–M1-es autópálya csomópontjának használatát ajánlja az autósoknak, mert az a szakasz amúgy is nagy forgalmat bonyolít, ráadásul egy másik beruházás miatt egyébként is torlódások várhatók ott.Valóban, a közműkiváltásokkal várhatóan a jövő héten elkezdődik a Szent Imre út (82-es főút) és a Szauter utca kereszteződésében a turbókörforgalom kialakítása. Máthé-Tóth Péter ezzel kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy első lépésben lezárják a csomópont Nádas Ernő utcai ágát, illetve sávszűkítésekre kerül sor. Emellett időnként a munkagépek is lassíthatják a közlekedést.

A 83-as számú főúti csomópontban, a 123-as km-nél reggel 7 órától mindkét oldalon lezárták a le- és felhajtó ágat. Az M1-es autópályáról Győr térségében a kihelyezett terelőtábláknak megfelelően lehet le-, illetve felhajtani.



A korlátozást a 83-as főút szélesítése miatt vezetik be, az első ütem várhatóan október közepéig tart.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatja a közlekedőket, hogy a 83-as számú főút 2x2 sávosra történő kapacitásbővítő munkálatai miatt az M1-es autópályán Győr térségében, valamint a 83-as számú főúton a 69+290–70+250-es km szelvények közti szakaszán ideiglenes forgalomkorlátozás kell számítani. Ahogy hétfőn már megírtuk , első ütemben szeptember 6-án, szerdán 7 órától erre számítsonl:· az M1-es autópálya 83-as számú főúti csomópontjában mindkét oldali autópálya le- és felhajtó ága lezárásra kerül, az M1-es autópályáról Győr térségében a kihelyezett terelőtábláknak megfelelően lehet le-, illetve felhajtani,· a 83-as számú főútról, a Metro áruház (Királyszéki út) irányában történő kanyarodásra sem lesz lehetőség a teljes útzár miatt.A lezárásokon kívül a 83-as számú főút forgalma a fentiekben jelzett szakaszon 2x1 forgalmi sávra (6 méter szélességre) szűkül.Az ideiglenes forgalomtechnikai kialakítások 1. üteme várhatóan október közepéig lesz érvényben. A kivitelezés teljes befejezéséig azonban jelentős mértékű forgalomterelésekre kell számítaniuk a közlekedőknek.A korlátozáshoz kapcsolódó forgalmi viszonyokról tájékozódhatnak a nap 24 órájában a Magyar Közút Útinform osztályánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kéri az erre közlekedőket, hogy a torlódások hosszának minimalizálása érdekében kellő időben és egymást segítve soroljanak be a forgalmi sávokba.