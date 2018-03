Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj - A véghajrában győri doktorok állnak az élen

Patakfalvi Zoltán

A Tóth család, középen Luca, akiért szülei nagyon megküzdöttek dr. Kőrösi Tamással együtt.

A szavazás kezdetekor, tehát február közepén hírt adtunk a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjról, amelyet azért hoztak létre, hogy a páciensek történetei alapján nevesíteni és elismerni tudják azokat a Magyarországon praktizáló orvosokat, akik elhivatottsággal és odaadással végzik a munkájukat. Nem tudni, hogy a szervezők számítottak-e arra, ami végül megtörtént: csaknem 1500 jelölés érkezett összesen ezer doktorra. Ennyi orvosnak így szeretett volna legalább egy betegük (aki jelölte őt) köszönetet mondani. Hatszáz orvos elfogadta az indulást, rájuk lehetett szavazni az elmúlt hetekben.Patakfalvi Zoltán, a Goodwill Pharma az Egészségért Alapítvány kuratóriumi elnöke tegnap elmondta: valamennyi orvost kellemes meglepetésként érte, amikor értesítették arról, hogy korábbi páciense nevezte a díjra. Sokszor közhely, hogy nyertes mindenki, akinek a neve egyáltalán felmerült, de most ez a kijelentés közelít a valósághoz.Lesznek díjazottak, persze, de ez az ezer orvos visszaigazolást kapott, hogy a betegek érezték, nemcsak a betegséget, hanem a beteget is gyógyítani akarta.A hatszáz orvost, akikre szavazni lehetett, régiónként osztották el – pontosan azért, hogy igazságos versenyhelyzetet teremtsenek. A nyugat-dunántúli régióban 139 doktorra lehet még péntekig szavazni, az első 30 helyen hét Győr-Moson-Sopron megyei szakorvos áll. Az első két helyen pedig győri doktor neve szerepel: az első helyen dr. Fodor Gábor aneszteziológusé, a másodikon dr. Horváth Viktor sebészé.Fodor doktor kapcsolatát az őt nevező betegével – Foki Nikivel – korábban már szintén bemutattuk (Köszönetkampány – Kisalföld, 2018. március 7.), s azt is megírtuk, hogy a kampány, amit a korábbi balesetében nyaktól lebénult fiatal lány végigvitt az orvosáért, Nikit is az új élete legbátrabb lépésére késztette: most először kiállt a nyilvánosság elé. A lány küzdeni tudása éppoly példamutató, mint az, amit fiatal orvosa eddig érte tett.Sok-sok hasonlóan megható és megrázó történet van az ezerötszáz között, Tóthné Szávó Piroskáé is az.A Debrecenben élő asszony a jelenleg a harmincadik helyen álló, a győri Kaáli Intézet orvos-igazgatójáról, dr. Kőrösi Tamásról mondja el a saját meséjét. Mert meseszerű a történet, a vége biztosan:„Tamással az egyetemi évekre nyúlik vissza az ismeretségünk, tizenhat év gyermektelen házasság után, 1999-ben hozzá fordultunk. Ő akkor már Győrben, a Kaáli Intézetben dolgozott, de tudtuk, éreztük, Tamás segíthet. Nyolcvannégy alkalommal utaztunk Debrecenből Győrbe, mi voltunk az elsők egyike, akik az akkor nyílt intézet lombikprogramját elkezdtük. Öt éven át küzdöttünk együtt, sose felejtem el, amikor az egyik sikertelen beültetés után azt mondta nekem: »Piros, most fűrészelték ki alólam a széket«. De nem adta fel, akkor sem, amikor én már megtettem volna: az ötödik és a tizenegyedik sikertelen kísérlet után mondtam ki, hogy nincs tovább. Ő azt válaszolta, hogy van. És a tizenharmadik beültetés sikerült... Luca lányunk 2005. június 12-én megszületett. Az én díjam Kőrösi Tamásnak a hála, amely életem végéig elkísér, s a barátság, amivé alakult a kapcsolatunk. Mert van ilyen orvos és páciense között, a mi történetünk az egyik példa rá."A nyugat- és a kelet-dunántúli régióban az első három orvost díjazzák, a budapesti jelöltek közül az első kap elismerést. Két szakmai díjat is kiosztanak: egy 40 év alatti és egy 40 feletti orvosnak. A díjátadó ünnepség április 26-án lesz a Magyar Tudományos Akadémia székházában lévő Akadémia Klub Kodály-termében.