Százmilliókat szavazott meg pályázati célokra a megyei közgyűlés

Kitűzté a megyeháza erkélyére a lengyel zászlót.

Rendhagyó módon kezdődött a Győr-Moson-Sopron Megyei özgyűlés pénteki ülése. Németh Zoltán elnö Kollár Jánossal, a győri lengyel nemzetiségi önkormányzat vezetőjével özösen emlékezett arra, hogy 100 évvel ezelőtt vált újra függetlenné Lengyelország, majd együtt kitűzté a megyeháza erkélyére a lengyel zászlót, amely egy tig fog ott lobogni.Kollár János öszönetet mondott a gesztusért. Németh Zoltán hangsúlyozta: a ét nemzet rengeteg ponton ötődik egymáshoz, emellett a megyének és több megyei településnek is van lengyel testvérkapcsolata. Hozzátette: a ét ország jelenleg együtt üzd az EU-ban a keresztény értékek megtartásáért.Az ülés legfontosabb témájaként a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei kirendeltségének igazgatója, dr. Szopka Zsolt adott tájékoztatást a testületnek. Elmondta: ét uniós projekt révén javulhatnak az ellátás feltételei a térségben. A peresznyei fogyatékos otthon 72 férőhelyének kiváltására összesen hat, egyenként 12 személyes családi ház építése van folyamatban több településen, öztü Győr-Moson-Sopronban Zsirán, Szakonyban és Undon. A beruházás összköltsége meghaladja az egymilliárd forintot. Hasonló fejlesztés elő észítése zajlik a pásztori otthon 102 férőhelye esetében, amelynek során Sopronnémetiben, Vágon, Pásztoriban, Bágyogszováton, Szilsárkányban és Bodonhelyen létesülnének családi házak. Az igazgató beszélt arról is, hogy jelentős létszámhiánnyal üzdenek, és szükséges volna a özalkalmazotti bértábla emelése, valamint életpályamodell bevezetése a szociális ágazatban.A napirendi pont egyben özmeghallgatás is volt. Egy győri lakos, Buzásné Bársony Erzsébet szólalt fel, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a megyében nem megoldott a 16 évesnél idősebb autistá gondozása. Dr. Szopka Zsolt válaszából kiderült: vannak törekvések ilyen jellegű, állami intézmény létrehozására.A özgyűlés jóváhagyta a megyei integrált területi program legfrissebb változatát. A döntéssel európai uniós pályázati célokra fordítandó összegekről döntött. A munkaerőhiánnyal üszködő gazdaságot fiatal anyá munkába való visszatérésével segítene testület, így bölcsődeépítésekre újabb 900 millió forint juthat. Emellett ipari parkok, iparterületek fejlesztésére 418 millió, csapadékvíz-elvezetésre 345 millió és helyi özösségi programokra 172 millió forintot szavaztak meg a épviselő .