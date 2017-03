Schirilla György átússza a Rábát Győrben szerdán

A győri Patkás Tamásnak is nagy terve a Rábával Győrben, de ehhez megvárja a jó időt.

Március 22-én a víz világnapjához kapcsolódva a Rábán, a Petőfi híd és a Rába kettős híd között átússza a folyót Schirilla György. Schirilla 1999 óta úszik a téli-tavaszi vizekben, ezt a hagyományt édesapjától vette át. Célja az egészséges életmód népszerűsítése a közönség szórakoztatása mellett.Európában ő tartja a 0 fokos vízben tartózkodás rekordját 26 perccel. A rendhagyó program a Rába-parton (a nyári sportterasz, egykori vízi színpad helyszínén) délután fél négykor kezdődik, négy órakor pedig a várhatóan 8–10 fokos folyó átúszása következik. Schirilla vendége lesz a győri Patkás Tamás, aki mindkét lábát elveszítette, így is már kétszer átúszta a Balatont. Schirilla édesapja 1970-ben futott Budapestről Győrbe, hogy az akkori győri stadionban megnyissa a SZÚR-t (Színész-Újságíró Rangadó). Ugyanő 1987-ben Győrben úszott több ezer ember előtt. Schirilla úszása előtt, 15.30-kor közösségi futást rendeznek a Rába-parti sétányon.A kisalfold.hu kérdésére Patkás Tamás megerősítette: ő nem fog úszni szerdán. "Nekem is van egy nagy tervem a Rábában, de ezzel megvárom tavasz végét, nyár elejét. A Petőfi hídtól egészen a Kossuth hídig szeretnék úszni május végén, így érintem majd a Mosoni-Dunát is" - tudtuk meg "Rocky Tomitól". A győri férfia kisalfold.hu-n olvashatják.