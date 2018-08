Önt hogyan kérték meg? Ön hogy kérte meg párja kezét? - Írják meg szerelmük történetét!

Írják meg szerelmük történetét!



Gyerekkori barátságból tiszti leánykérés címmel írtunk arról július 11-i számunkban, hogy a rendőrtisztté avatása előtti percekben – parancsnoki engedéllyel – térdelt le Kiss Viktória elé a győri Szaló Roland. Hosszas előkészítés után a budai várban, elegáns, emelkedett hangulatú eseményen kérte meg a kezét, így párjának remegett a lába, szinte azt sem tudta, hol van, olyan állapotba került az örömtől.Ilyennek kell lennie a lánykérésnek, hasonlóképp emlékezetesnek, vagy boldogan igent mondhat sokkal hétköznapibb helyzetben is az ara? Milyen körülményeket teremtsen a vőlegény? Látványosat vagy romantikust? Vagy mindkettőt? Meghökkentő vagy meghitt legyen a gesztusa? Sokan lássák azt vagy a két szerelmes titka maradjon örökre? Kíváncsiak voltunk olvasóink véleményére.Az internetes oldalunkon végzett felmérés szerint olvasóink úgy vélik, meg kell adni a módját a lánykérésnek. Kiderült: fontosnak tartják e boldog pillanat romantikusságát és szerintük az tanúskodjon ötletességről. Harmaduk szerint mégis az számít leginkább, mit mond ilyenkor a vőlegény. Így persze azok, akik épp most készülnek arra, hogy szerelmüket megkérjék, úgy érezhetik, alaposan fel van adva nekik a lecke. Pláne, ha vörös rózsára, az Eiffel-torony tetejére vagy egy filmből ellesett meglepetésre, például egy pezsgőspohárba rejtett jegygyűrűre gondoltak. Megnyugtathatjuk őket, nem kell Shakespeare-ként szonettet költeniük, nem kell annyit költeniük a gyűrűre, mint Harry herceg tehette a brit királyi család tagjaként, mikor Meghan Markle-nek feltette a kérdést.– Jól gondolják az olvasók, különlegesnek kell lennie a lánykérésnek, de ez nem azt jelenti, hogy extravagánssá kell tenni. Harryé és Meghané – ami csirkesütés közben történt – épp azért volt az, mert nekik a mindennapjaik nagy része protokolláris. A győri tiszt is jól döntött, mikor a közös életüket meghatározó eseményen lepte meg szerelmét – mondta el Király Ágnes kommunikációs szakértő.A kommunikációnak a párkapcsolatokban szerinte a hétköznapokon is sokkal nagyobb a jelentősége, mint gondolnánk, pláne egy kitüntetett jelentőségű pillanatban. S a mit mondnál fontosabb a hogyan – állítja, ugyanis a szavaknál nagyobb a jelentőségük a nonverbális jeleknek: a hangsúlynak, a hanglejtésnek, az arckifejezésnek, a mozdulatoknak. Ezeknek van olyan hatásuk, ezek keltenek olyan érzéseket, amikre örökre emlékszünk.Szakértőnk alföldi tanyáról származó édesanyjának kezét Budapesten, a Mátyás-templomnál kérte meg édesapja, ezért még az ő szívét is máig megdobogtatja, ha ezt a helyszínt látja. Szerinte ez a lényeg, azaz akkor lesz emlékezetes a lánykérés, ha az személyre szóló meglepetés, ha érezhető belőle, hogy a vőlegény ismeri azt, akit menyasszonynak választott. Nem irodalmi produkciót várnak tőle, de érdemes szavaival ilyenkor egy szerelmével közös élményüket felidéznie. Ez erősíti kapcsolatukat, nem az, ha lemásol valamit, amit filmben látott.– A lánykérésnek még az esküvőnél is fontosabb az érzelmi hatása, az elköteleződés kimutatása miatt – szögezte le Király Ágnes és hozzátette: az együvé tartozás kifejezéséhez kell a bátorság. A letérdelést fontosnak tartja, mert azt a tisztelettel teli alázatot, az „úgy szeretlek, ahogy vagy" érzését jelképezi, ami hiányzik sok párkapcsolat mindennapjaiból.