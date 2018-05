Öblítéssel és sűrített levegővel tisztítanak Győrben

A szakemberek előbb a Kossuth híd közelében, majd a Jedlik hídon kialakított öblítési pontokon fognak több ezer m3 vizet kiengedni a Mosoni-Dunába. A felgyorsult vízáramlás magával ragadja a főnyomó vezetékekben lévő lerakódásokat. Az intenzív vízmozgás gyakorlatilag leborotválja a vezetékek belső faláról az elszíneződést okozó lerakódásokat. Az öblítéseket minden alkalommal 23 órakor kezdik és legkésőbb hajnali 5 órakor fejezik be.



Természetesen a munkálatok idején is fogyasztható az ivóvíz, - tudtuk meg Tóth Lászlótól a Pannon Víz Zrt. diszpécserszolgálat vezetőjétől - de ivóvizes tartálykocsit is irányítunk az öblítési helyszínekre. Kérjük, hogy a fehér ruhák mosása előtt szemrevételezéssel szíveskedjenek ellenőrizni a megfelelő vízminőséget.



Győrszentivánon is megnyugtatóan alakul vízminőség, jól haladnak a sűrített levegős vízhálózat tisztítással.



- A vízminőségi panaszok száma jelentősen lecsökkent, ivóvíz elszíneződés alig tapasztalható, folytatjuk a munkát.



A Győr környéki települések közül Győrzámolyon, Győrladaméron, Győrújfaluban, Szőgyén és Véneken szintén vízvezeték karbantartás és öblítés zajlik, tűzcsapokról öblítik a hálózatot.



Régi vágya teljesült a szabadhegyi Török Ignác utca lakóinak, az utcában megépült csapadékvíz elvezető csatorna. A szakemberek egyúttal új, időtálló műanyag ivóvíz vezetéket is építettek. Az itt lakók még néhány napig a régi vízvezetékről kapják a vizet. Az új vezeték nyomáspróbája és fertőtlenítése most zajlik. Rövidesen kezdődnek majd az átkötések a régi vízvezetékről az újra, ez rövid idejű vízelzárással jár majd. A helyszínen dolgozó szakemberek minden egyes ingatlannál egyeztetnek az ott lakóval és igyekeznek a legmegfelelőbb időpontot kiválasztani.