Nem csak a szökőkútból hallhatják Dallos Bogi slágereit a győriek

Dallos Bogi első lemeze egy éve jelent meg, azóta több klipje látott napvilágot, nyáron pedig beturnézta az országot friss dalaival. A fiatal énekesnő, akinek egyik dala immáron a győri szökőkútból is felcsendül, a sűrű időszak után újra hazai pályán koncertezik, május 5-én a Rómer Házban.



Dallos Bogi három évvel ezelőtt lopta be magát a zenekedvelők szívébe, amikor üde, fiatalos lendülete a második helyre repítette a Dal 2014 műsorában. A We all és Feels So Right című fülbemászó slágerei hónapokig szerepeltek a rádiók toplistáján, majd a Fonogram-díjas énekesnő életében új korszak kezdődött: élő zenekaros koncertjei után megjelent új, szerzői albuma is, az Épp most.



Bogi első lemezéről több klip is napvilágot látott, valamint végig koncertezte a nyarat, ősztől pedig a Petőfi TV-t erősíti műsorvezetőként, nemrég pedig elindult „7kor nálam!" című online talkshow-jának második évada. A fiatal énekesnő „Már nem zavar’ című dalát nemrég beválasztották, azon számok közé, amelyek felcsendülnek a győri szökőkútból. DallosBogi, zenei fronton sem tétlenkedik, hiszen a néhány hét múlva vadonatúj dallal rukkol elő, addig pedig május 5-én a Rómer Házban ad koncertet zenekarával.