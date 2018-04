Négy nagyberuházás kezdődik Győrben, vízi élménypark is lesz

A Modern Városok program keretében országosan 3500 milliárd forintos fejlesztésből tavaly 146, idén az első negyedévben 110 milliárd forintot fizettek ki az érintett városoknak.



Győrben 18 beruházás valósul meg, melynek forrásigénye meghaladja az 130 milliárd forintot – közölte a szerdai sajtótájékoztatón Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő, államtitkár. Tavaly 410 millió már érkezett az állatkert fejlesztésének előkészítésére (idén újabb 670 millió jön erre az ütemre).



A színház-beruházás megkezdésére 1 milliárd 55 millió forint jut idén. Négy másik fejlesztés támogatói szerződését is elhozta: az élményfürdő fejlesztésre, vízi élményparkjára ebben az évben 366 millió forintot kap (összesen 8,5 milliárd a költségigénye), az új győri sporthotel 65 milliót (a teljes költsége 3,1 milliárd forint), a város közlekedési rendszerének átalakítása, annak tervezése 45 milliót (a beruházás 15 milliárdot emészt fel). Jövő héten a Petz-kórház melletti parkoló átalakítása, bővítésére is megérkezik a támogató okirat, ott 710 millió forintot hívhatnak le. „Ennek 2019 év végig el kell készülnie, az átépítés során kinn 181, a kórház területén pedig 41 parkolóhellyel lesz több a mostaninál" - ezt már Kara Ákos országgyűlési képviselő, államtitkár mondta, aki hozzátette, a munka folytatásához kérnek támogatást április nyolcadikán.



A képviselőkkel való egységet, a közös munkát és a kormány támogatását hangsúlyozta Borkai Zsolt polgármester. Az olimpiai sportparkban egyre több magyar és külföldi csapat verseng az edzőtábor-lehetőségekért - többek közt ezért is szükséges egy sporthotel építése.



A Kisalföld kérdésére elmondta: az építőipari árak folyamatos drágulása a Modern Városok Programot is érinti, az ígéret szerint külön kormányhatározatok biztosíthatják a többletforrást (melyek akár 30 százalékos drágulást is figyelembe vehetnek). „Megoldást kell találni erre a kérdésre, vállalni ezen döntéseket."



Simon Róbert Balázs szerint felkészültek erre a helyzetre, s lobbiznak majd a többletforrásokért.