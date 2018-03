Mellbe szúrtak egy férfit Győrben, aki hazament késért hogy visszaszúrjon

Gyerekkoruk óta ismerte a sértett a vádlottat, akit tegnap jogerősen elítélt a Győri Ítélőtábla. A Bercsényi liget környéki udvaron keveredtek szóváltásba, ami egy pad miatt kezdődött. Az akkor 20–21 éves férfi édesanyja azt kérte a későbbi sértettől, hogy tegye arrébb az ülőalkalmatosságot, a fiatal viszont nem mozdult. Erre régi ismerőse dühbe gurult, „erre a csicskára ne számíts" – vetette oda anyjának, majd sértetten maga rakta odébb a padot.



A másik is „felkapta a vizet", szó szót követett, a későbbi elítélt a sértett arcába öklözött, aki próbált visszaütni, de nem tudott. A támadó ekkor előrántotta a zsebkést és 2–3 szúró mozdulatot tett, ami elől a másik kitért. Egyszer azonban elérte a penge a felsőtestét a mellkas és a has határánál, s a szúrás megnyitotta a hasüreget.

A Győri Ítélőtábla tegnap helybenhagyta az ítéletet.



Nem történt nagy baj szerencsére, sőt, a sértett mindjárt a lakása felé indult. Otthon ő is elővett egy kést, de a lépcsőházban belefutott egy ismerősbe, aki le akarta beszélni a balhéról és elvette tőle a szúróeszközt. Végül a másik otthagyta a helyszínt, s a csatornába dobta a kést. A sérülés – a műtétet követően – 8 napon túl gyógyult.



A Győri Törvényszék életveszélyt okozó testi sértés bűntette, valamint lopás vétségének kísérlete miatt 6 év börtönre ítélte a férfit, aki még 2012 májusában feszített fel egy győri ajtót csavarhúzójával. Lopni akart, de észrevették őt és társait, egyébként hasonló ügyek miatt korábban többször is büntették.



Csak az öklözést ismerte el, a szúrást nem, de azért enyhítésért is fellebbezett a védelem. Hiába, a Győri Ítélőtábla tegnap helybenhagyta az ítéletet. A kiszabható középmértéknél maradt, figyelembe véve, hogy az elkövető még fiatal felnőtt volt 2016-ban, viszont próbára bocsátás és büntetőeljárás hatálya alatt követte el a cselekményt.