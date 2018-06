Látványos szakaszban az Árpád parkolóház Győrben - fotó

Az ütemtervnek megfelelően, zökkenőmentesen halad az Árpád parkolóház építése"

A parkolóház építését se könnyítette meg az időjárás, de jelentősen nem is hátráltatja a kivitelezést. Fotó: Bertleff András

– felelte kérdésünkre a Győr-Szol. Ozsvárt Tamás szóvivő tájékoztatása szerint a munkát gyorsította egy másik toronydaru felállítása, néhány hete tehát kettő dogozik. A parkolóház földszint alatti szerkezete, a villámvédelmi rendszer alapja pedig elkészült – közölte –, a szinteltolásos megoldás miatt egy szint, illetve egy fél szint húzódik a felszín alatt.Elmondta: már kivehető a majdani balettpróbaterem körvonala, s ezzel párhuzamosan épülnek a parkolószintek födémjei is a föld felett, akárcsak a parkolólemezek szerkezeti elemei. Így a Petőfi művelődési ház helyére tervezett Árpád úti épület egyre jobban hasonlít a végső képre.Most látványosabb szakaszához ért egyébként a kivitelezés – derül még ki a Győr-Szol illetékesének szavaiból –, hiszen ebben a fázisban kevesebb a zsaluzási munka, kisebb mennyiségű betont kell felhasználni, s a laikus szemlélő számára is látszik a gyorsabb haladás. A munka volumenét Ozsvárt Tamás azzal érzékeltette, hogy a föld alatti első szint felett a födémbe 39 tonna betonacélt építettek be.A sok eső már az utóbbi hetekben is nehezítette a munkások dolgát, de a kivitelezést az időjárás – a szerdai özönvizet is beleértve – nem akadályozza a Győr-Szol szerint. Viszont technológiai okokból előfordulhat, hogy az építkezés időnként a hétvégén sem szünetel, s ezért – tolmácsolta a szóvivő – „az elkerülhetetlen zajhatás miatt a környék lakóinak megértését és türelmét kéri a kivitelező".A következő hetekben folyamatosan zajlik a parkolólemez szerkezetének építése, utána következhet a homlokzat, és a zöldtető, a belső munka. A kivitelező számára az építkezés teljesítésének előírt határideje tehát a mostani ismeretek szerint tartható, a műszaki átadás megkezdése várhatóan decemberben lesz.