Különleges úszó szökőkút is lesz Győrben

A Cziráky-oszlopot mától esténként tizenkét fehérfényű fényvető világítja meg, az emlékmű négy sarkánál hármat-hármat helyeznek el. Az obeliszk alsó, középső és felső részére is esik így fény éjszakánként. A díszvilágítás az elkövetkezőkben a közvilágítással együtt kapcsolódik fel. A Vill-Korr Kft. végezte a kivitelezést. Minderről sajtótájékoztató keretében számolt be a helyszínen nemrégiben Radnóti Ákos és Fekete Dávid alpolgármester. Arról is beszéltek, hogy új szökőkút készül a Mosoni-Duna és a Rába találkozásánál, így különleges, vízfalra vetített képeket láthatnak majd az érdeklődők a folyó felett.



Újabb látványos attrakcióval lesz gazdagabb Győr a Rába és a Mosoni-Duna találkozásánál elhelyezett különleges, úszó szökőkúttal. A strandcsúcsánál alakítják ki a szökőkutat, aminek mintegy háromszáz négyzetméteres, legyező alakú vízfüggönyére képek, filmek vetíthetőek, így a folyópartokról élvezhetik a látványt az arra járó győriek és a turisták. A kivitelezést a Győr-Szol Zrt. koordinálja és az üzemeletetés és a karbantartás feladatait is elvégzi. A szökőkút a EYOF (Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál) megnyitásáig elkészül.



Programsorozat műemlékek, szobrok, szökőkutak, csobogók felújítására



Az önkormányzat jelentős programot indított el 2015-ben a meglévő műemlékek, szobrok, szökőkutak és csobogók felújítása érdekében. Így került sor a Radó-szigeten a Hősi emlékmű és medence felújítására, a Vénusz szobor és -csobogó restaurálására, a Megyeháza téri szökőkút nagyszabású felújítására és panoráma teraszának megépítésére, a Cziráky-obeliszk felújítására, ami most díszkivilágítást is kapott. Jelenleg is zajlik a Bisinger sétányon a sok éve nem működő Faun és nimfák szoborcsoport és a szökőkút, a Rába Hotel előtt Borsos Miklós szobrának és a csobogónak a felújítása. „Ilyen rövid idő alatt ennyi felújítás példaértékű, hiszen a múlt értékeit és alkotásait újra a régi pompában láthatjuk majd, sőt a kor modern eszközeivel megújítva. Vízforgatókat, automatizált rendszereket működtetnek a takarékosság érdekében, s napelemes eljárásokat, köztéri kameravédelmet is biztosítunk hozzájuk. Számos, a város vonzerejét növelő, az itt élők körülményeit javító beruházás történt Győrben az elmúlt években, és látványos fejlesztések valósultak meg Sziget-Újváros területén. A különleges szökőkút kialakításával újabb attrakcióval gyarapodik a város és a városrész, egyedi látványosságot kínálva a helyieknek és a látogatóknak. A fejlesztések folytatódnak, a tervek szerint díszkivilágítás teszi még szebbé hamarosan a volt zsinagóga épületét és a Rába kettős híd is dekoratív fénytechnikával gazdagodik a jövőben" – hangsúlyozták az alpolgármesterek.



Az új szökőkút és az úszómű



A most elkészülő szökőkút Győr egyik látványosságává válhat, s a jövőben is szeretnék folytatni a megkezdett felújítási programot és újabb kivitelezéseket is meg akarnak valósítani.



A szökőkút egy úszóművön kap helyet. Az rozsdamentes szerkezetű lesz és egyedi kialakítású, 19 négyzetméter alapterületű. A megfelelő rögzítést lehorgonyzó rendszer biztosítja majd, ami súlyterhelésű csigarendszert alkalmazva követi a vízszintingadozást. Az esztétikai szempontból megfelelő vízképet szökőkútfúvókákkal oldják meg, az azok működéséhez szükséges vízmennyiséget és nyomást speciális csőszivattyúk biztosítják. A vízképeket vízalatti LED lámpatestek világítják meg. A vetítést a parton elhelyezett, speciális vízmentes házban lévő projektorral és médialejátszó egységgel, a zenei aláfestést ugyancsak a parton elhelyezett hangfalakkal oldják meg.



Az úszó szökőkút több, látványos vízkép létrehozására alkalmas lesz és sötétedés után nagyteljesítményű videó projektorral egyedi animációkat, rövidfilmeket, filmeket, reklámfilmeket lehet rá vetíteni.



Az úszóművet hat rozsdamentes tartály tartja majd a vízfelszínen. Méretezésüknél arra ügyeltek, hogy egy tartály esetleges lékesedésénél az úszómű még megőrizze úszóképességét, ne süllyedjen el, így lehetőséget adjon az azonnali beavatkozásra, javításra. Az úszómű rendelkezik emelési pontokkal, így daru segítségével egyben lehet ki- és beemelni.



A projektoros vetítés a nézőközönséggel átellenes oldalról történik a speciális vízfilmre. A nagy teljesítményű projektort a két folyó összefolyása előtti partszakaszon, a lovas szobor mögött egy egyedi gyártású rozsdamentes acél vetítő oszlopra helyezik el, védett, por- és esőálló rozsdamenetes egyedi szekrényben. A jó képminőség létrehozása érdekében a projektor egy speciális üvegfelületen vetít át. A multimédia oszlopon szél- és esőérzékelő berendezést is elhelyeznek. Központi vezérlő indítja automatikusan vagy manuálisan a média lejátszását. A vízszintingadozást követve a projektor automatikus lencseliftje módosítja a vetített kép irányát.