Környezetvédő zöldötletekre vadásztunk az Európai Klíma-díjas Kunszigeten - videó, fotókon mutatjuk az eredményt

Önnek melyik kunszigeti zöldötlet tetszett a legjobban? Írja meg hozzászólásként a Facebook-oldalunkon!

A napokbanaz Európai Klímaszövetség 2018-as KlímaSztár díjait Ausztriában, a Sankt Pöltenhez közeli Grafenegg Kastélyban. A díjazottak között van a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség egyik alapító települése, Kunsziget. Ennek apropóján indultunk a Győr közeli településre, hogy könnyen megvalósítható, zöldötleteket gyűjtsünk."Már a '90-es években hangsúlyosan figyeltünk arra, hogy ne legyen szemét az utakon, minél virágosabb, szebb arcát mutassa a település. Próbáltunk segítséget nyújtani, motiválni az itt élőket, hogy gondozzák a portáikat. Előbb fákat, majd fasorokat ültettünk" - kezdte Lendvai Ivánné Marika, Kunsziget polgármestere.A 2000-es évektől kezdve az önkormányzat közös projekteket vállalt a győri Reflex Egyesülettel, majd az Éghajlatvédelmi Szövetséggel. "Illegális hulladéklerakókat számoltunk fel együtt, közösségi szemétgyűjtéseket szerveztünk. Kunsziget azon kevés hazai települések egyik, ahol évről évre nő a fák száma" - vette át a szót Lajtmann Csaba, a hazai Éghajlatvédelmi Szövetség elnöke.Kunszigeten legutóbb az iskola "esett át" újabb épületenergetikai korszerűsítésen nyertes pályázat révén. Az elavult földgáz-fűtést modern levegő-levegő hőszivattyú-rendszerre, amely két kültéri és 46 beltéri egységgel jelenleg a legtakarékosabb fűtési módszer. Korábban több önkormányzati épületet napelemekkel "vérteztek fel". Így jóval kevesebb áramot fogyasztanak.A Tündérvár óvoda központi fűtését hatékony fatüzelésű kazán működteti, mely elnyeli a település gazdálkodásából származó száraz fanyesedéket, gallyakat. A fejlesztések többsége pályázati pénzből valósult meg, azonban szó sincs arról, hogy a környezettudatosság ennyiben kimerülne Kunszigeten."A településen járva néha komolyan meglepődöm, mennyire zöld gondolkodású emberként él némelyik lakos. Ismerek olyan fiatal anyukát, aki csak a saját vászontáskájába hajlandó hazavinni a kenyeret, péksüteményeket. Elvből nem fogadja el a nejlonszatyrokat. Az idősebbek közül tucatnyian öntöznek esővízzel, így védik értékes vízkészletünket. Sokan készítenek komposztot a zöldhulladékból, eszükbe sem jut égetni a nyesedéket, leveleket" - hallottuk Lajtmann Csabától.Kunszigeten a környezeti szemléletformálás már az óvodában megkezdődik és az iskolában is folytatódik. Mindkét intézmény az országos hálózat tagjaként működik: zöld óvodaként illetve ökoiskolaként. Az oviban rengeteg a környezettudatos játék, a kicsik szívesen kötnek csokrokat, az óvó nénik segítségével koszorúkat."Minden évben meghirdetjük az autómentes hetet. Ilyenkor arra kérjük a szülőket, hogy gyalog, bringával vagy rollerrel hozzák oviba a gyerekeiket. A kezdeményezés meglepően sikeres. A kicsiket játékosan neveljük a természet tiszteletére. Kivisszük őket a Duna-partra, hogy az élő világgal ismerkedjenek" - mondta Farkas Ferencné Teca, az óvoda vezetője.A Tündérkert ovi egyik legnépszerűbb játéka a fűzfa kunyhó. Az élő építészet miniatűr remekművét az ovisok sokat öntözték, hogy életre keljen, a kis vesszők gyökeret eresszenek. A fűzfaágak meghálálták a törődést: most már kúszhatnak benne a kicsik, melegben kellemes árnyékot ad a kunyhó.A helyi két tannyelvű iskolában is hangsúlyos a környezetvédelem oktatása. "Az októberi hosszú hétvége előtt az alsósok a buszmegállóból gyalog érkeztek a Püspökerdőbe, a felsősök a szigetközi úton tekertek "Győr tüdejébe". Itt a növényvilágot fedezték fel. A szelektív hulladékgyűjtés alap a tanulóknak" - mondta Farkas Liza igazgató."A jó értelemben vett fenntarthatóság a hagyományainkon alapul, nem kell új dolgokat kitalálnunk, felfedeznünk, hogy megoldjuk a környezeti problémákat. A fiatalok könnyen megtanulják, mire figyeljenek, hogy óvják szűkebb pátriájukat. Kis figyelemmel, kis plusz idő ráfordításával sokat javíthatunk környezetünk állapotán" - búcsúzott Lajtmann Csaba.