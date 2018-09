Kedvenc tanár - Várjuk a jelöléseket

Szitáné Pintér Erika a felsősök között lett első a Gárdonyi-általánosból két évvel ezelőtt, amikor először kerestük Győr-Moson-Sopron megye kedvenc pedagógusait. Az ő egyik tanulója nevezte el az elismerést Szeretetdíjnak – mivel a diákok szeretetéből kaphatta meg.Szitáné Pintér Erika a felsőben tanítók között lett az első a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskolából két évvel ezelőtt, amikor először kerestük Győr-Moson-Sopron megye kedvenc pedagógusait. Az ő egyik tanulója nevezte el az elismerést Szeretetdíjnak – mivel a diákok szeretetéből kaphatta meg.

Akkora öröm volt számomra, amit még ma is érzek. A legnagyobb sikerem a pályán. Még nyugdíjas koromban is szívesen fogok rá emlékezni. Más, mint egy szakmai díj, ott le kell tenni valamit az asztalra, itt viszont az számít, hogy mennyire szeretnek a diákok, a volt tanítványok"





A jelölés lezárultával a névsort feltesszük a kisalfold.hu weboldalunkra, ahol aztán elindul a szavazás. A többszörös voksokat a rendszerünk kiszűri és ezeket levonjuk az eredményből! A tanárokat lehet, sőt, kell segíteni, hiszen minden egyes szavazat nagy örömet okoz nekik (valahogy úgy, mint amikor a rosszul sikerült felelet feledésbe merül és a négyes föléből ötös alá lesz a naplóban).

Szitáné Pintér Erikának rengeteg pluszenergiát adott az elismerés. A Szeretetdíjat idén is átadjuk a megye kedvenc tanárainak, akiket a voks@kisalfold.hu e-mail-címen lehet jelölni általános iskolai alsós tanítók, felsős tanárok és középiskolai tanárok kategóriákban – ez utóbbiba természetesen várjuk a gimnáziumi tanárok, sőt, szakmai oktatók jelölését is. Tehát minden pedagógust lehet nevezni, akik az óvoda után, s még az egyetem vagy a dolgos felnőttévek előtt nevelik a diákságot – függetlenül attól, hogy a kiírásban a kedvenc tanár kifejezést használjuk.

Így lehet jelölni



A levélben mindenképpen írják meg a tanár nevét, iskoláját és azt, hogy a felsorolt három közül melyik kategóriában nevezik. Ezen túl még szívesen fogadunk történeteket is olyan élményről, amelyet az osztály, az illető diák vagy mondjuk kolléga élt át a választott tanárral. Jöhetnek rajzok tanító nénikről és bácsikról, de a diákok össze is foghatnak és bármilyen kreatív módon jelölhetik kedvencüket – például készíthetnek róla egy tablót vagy felvehetnek vele együtt egy videót.

– fogalmazott az ötödikesek osztályfőnöke, aki 1983, azaz a főiskola óta ugyanott tanít. Történelem–német szakos, de korábban az orosz volt a nyelve.„Ha már egyszer ezt a pályát választottam, akkor szeretném becsülettel csinálni, százhúsz, sőt, százötven százalékkal a nyugdíjig. Ehhez adott újabb löketet a díj. Ebben a szakmában mi tudjuk igazán, mennyit számít a dicséret. Otthon a szavazás után azt mondtam, ez a Kossuth-díjam. Ritkán voltam olyan boldog az életemben, mint amikor nyertem. A gyerekek is nagyon büszkék voltak rám. Ám ez a díj kötelez is, hogy ne álljak meg itt, továbbra is hozzam a szintet és ugyanazt a szeretetet adjam a gyerekeknek, mint eddig" – mondja a tanárnő, aki ekkor még nem is tudta, hogy idén is az elsők között nevezték a díjra.