Jubileumi gálakoncert múltidézéssel Győrben

"Jó érzés volt hallgatni a zenét, a lelkesedést, a tapsot: a győri filharmonikusok saját közönségüknek játszottak" - Sosztakovics Ünnepi nyitánya után ezzel kezdte a jubileumi estet levezető Bősze Ádám a szerda esti koncert-gálát. Elmondta: Győr egy nagy család, melynek egyik legfontosabb tagja a Győri Filharmonikus Zenekar.



A zenekar tagjainak "névsorolvasása" után Fűke Géza igazgató a számvetés és visszatekintés után a szeretet, a munka és az alázat fontosságáról beszélt, amelynek segítségével a zenekar "az ország egyik legjobb szimfonikus zenekarává vált." Igazgatóként azt is megemlítette, hogy a rájuk bízott közpénzekkel jól gazdálkodtak, jelen vannak az európai életben, évente 100-120 hangversenyt számlálnak, s bíznak abban, hogy hamarosan megépül a beígért új hangversenytermük. "A város kulturális életének egyik legfényesebb ékköve" - így nevezte a színpadon Borkai Zsolt a filharmonikusokat. Hozzátette, a zenekar küldetése sokkal több a minőségi szórakoztatásnál.



Az Európa Kulturális Fővárosa pályázat kapcsán úgy fogalmazott: ha elnyerik a címet, abban nagy szerepe lesz a zenekarnak. A filharmonikusok történetéről beszélt Krucsainé Herter Anikó az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára. Az esten díjakat is átadtak, a koncert gálán fellépett a The King's Singers, az idén szintén 50 éves világhírű brit capella együttes.