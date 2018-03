Ismét mocorognak az olajgyári kémény körül Győrben

Olvasó-tudósítónk küldte a képet – hónapokig tartó csend után van ismét mozgolódás a kémény körül.

Az olajgyári kémény sorsa csaknem másfél éve kétséges:Az akciót akkor – az országos tiltakozáshullám hatására is – a győri polgármester lefújta , de egyben arra kérte a kémény mellett kiálló építészszakmát, hogy mutassanak terveket a hasznosításra . Az építészek szerették volna látni pontosan, hogy tényleg lehet hasznosítani ezt az „ipari műemléket". A idézőjelet azért kell használni, mert a műemlékvédelem nem nyilvánította végül védetté a kéményt, vagyis a hatóság másodfokon már nem ragaszkodott a megtartásához., de tavaly novemberben a polgármester kérdésünkre leszögezte: az egyetemisták elképzelései kreatívak voltak, de a kéménynek szerinte valós funkciót nem szántak. Ugyanakkor nem is az a kérdés, hogy személy szerint ő miként látja ezt, mert a kémény sorsáról sem ő dönt. Borkai Zsolt már akkor jelezte: a Győr-Szol (merthogy övé a terület) pályázatot ír ki az ingatlanrész hasznosítására, s ha akad befektető, aki a kéményben fantáziát lát és megtartja, akkor az építmény megmenekül. Ha nem...Öt hónappal ezelőtt cikkünknek ezt a címet adtuk: Kémény a halálsoron; az olvasónktól tegnap kapott felvétel pedig arra utal, hogy az egy éve kimondott halálos ítéletet valóban végrehajthatják. A képen ugyanis az látszik, hogy a volt olajgyári terület eddig beépítetlen részén munkagépek jelentek meg, s azok dolgoznak. Tény az is, hogy egy évvel ezelőtt földsáncot építettek a felrobbantani tervezett kémény alá.Az építmény 60 méter magas, a bontása nem egyszerű, ráadásul költséges feladat. Ha valóban robbantásra kerül sor, annyiban bonyolultabb most a helyzet, hogy mára teljesen elkészült az a mintegy 200 lakásos sorház, amely tavaly nyáron a Győrben rendezett Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál olimpiai falujaként debütált.„Jelenleg nem oda hordjuk, hanem több helyen kiássuk a földet; a talajkutatás célja, hogy a talajvíz szintjét – ami elég magas – pontosan fel tudjuk térképezni. Ezen a területen egyébként épületeket tervezünk" – mondja az az ingatlanbefektető, aki az üres területrészt időközben megvásárolta. Ez ugyanakkor csak részben válasz a kérdésre, hogy mi történik jelenleg a kémény körül, s az építménnyel milyen céljai vannak. A vállalkozó annyit mondott: a jövő héten részletesen beszámol lapunknak a terület hasznosításáról. A tervekből nyilvánvalóan ki fog derülni az is, hogy a kémény marad a halálsoron, vagy...