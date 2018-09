Így írunk kedvenc tanárainkról - szebbnél szebb üzenetekkel érkeznek a jelölések

Még nevezhetnek!



Hasonlóan kedves gondolatokat, történeteket továbbra is szívesen fogadunk a pedagógusokról, de vasárnap éjféltől már nem lehet nevezni. Szóval aki szeretné Győr-Moson-Sopron megye kedvenc pedagógusai között látni a tanítóját, tanárát, az a hétvégén küldje el a nevét, az iskoláját, és azt, hogy alsó vagy felső tagozatban, illetve középiskolában (gimnáziumban, akár szakiskolában) tanít-e a voks@kisalfold.hu e-mail-címre!

„Mert egyszerűen nekünk ő a leg... A legkedvesebb, a legaranyosabb, a legsegítőkészebb, a legtapasztaltabb nevelő. Rutinja határtalan, minden kisdiákjával megtalálja a közös hangot. Bárkit rá tud venni, ösztönözni, hogy jobban teljesítsen. Bárki kérdezi, ki a tanító nénink, Éva néni hallatán csak és kizárólag jó, pozitív dolgokat, emlékeket, tapasztalatokat idéz fel mindenki" – e kedves sorokkal nevezte a Szeretetdíjra Fördösné Papp Évát a mosonmagyaróvári Haller-iskola 4. a osztálya. Számos hasonló üzenetet kaptunk, amikben a diákok, a szüleik, de még a kollégáik is szép szavakkal mesélnek a jelöltjükről. Néhányat meg is osztunk ezek közül olvasóinkkal.A soproni Gárdonyiból Gyarmati-Matusek Barbara jelölője szerint „egy végtelenül kedves, türelmes, segítőkész, nagy tudású, tündéri tanító néni, aki imádja a gyerekeket és ők is imádják őt".Többen nevezték a győri Gárdonyi tavalyi nyertes pedagógusát, Szitáné Pintér Erikát is. Csak úgy áradt a szeretet a róla szóló levelekből: „Erika néni a legodaadóbb tanár, akit ismerek. Nagyon sok mindent tanultam általa az emberségről, hogy hogyan kell másokkal viselkedni, nemcsak gyerekekkel, hanem felnőttekkel is. Szerintem a jó pedagógus nemcsak a tantárgy elsajátításáért felel, hanem az életre is nevel minket. Erika néni pontosan ilyen tanár. Annyi önzetlen gesztust tesz, hogy még választani is nehéz közülük." „Teljes szívvel mondhatom, hogy nem a megye, de az ország egyik legjobb, legemberibb tanárnőjéről beszélünk, aki mindig mindenben segíti diákjait." De még Linzből is érkezett üdvözlet egy volt diáktól, Aradi Zsolttól: „Az osztályfőnököm volt az 5. osztályban, és egy csodálatos időszak volt. Nem tartott sokáig, külföldre költözés miatt, de sohasem felejtem el."A jelölés már csak két napig, vasárnap éjfélig tart! Hétfőn összesítjük a nevezéseket és kedd reggel kezdődik a szavazás!