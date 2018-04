Hőközpontban jártunk Győrben, mindent megtudtunk a fűtésről - videó, fotók

Lengyel Albertné, aki - aki abban a Pácai utcában lakik, amit ez a központ lát el meleg vízzel és távfűtéssel - elmondta, hogy nagyon elégedett a szolgáltatással és lenyűgözték a hőközpont korszerű berendezései és az a technika, amit megismerhetett a létesítményben.

Fotó: Cseh Róbert

Idén is csatlakozott a Győr-Szol Zrt. a Távhőszolgáltatás Napjához, melyet 2014 óta minden évben megrendeznek április 13-án. A távhőszolgáltatók ezen a napon közösségi programokon keresztül mutatták be a környezetbarát, biztonságos és kényelmes távhőszolgáltatást a lakosságnak.A vállalakozó kedvű érdeklődők a programot a Marcalváros II. Mécs László utca 18. szám alatt található hőközpontban kezdték, innét kerékpárral tekertek végig a távhővezeték mentén a Rozgonyi utcai telephelyre.A Mécs László utcai hőközpontban Pátka Attila , szolgáltatási- üzemeltetési vezető mutatta be a szolgáltatás technikai hátterét. Elmondta, hogy ebben a hőközpontban találkozik a távhővezeték a központi fűtés vezetékeivel, valamint itt állítják be a kimenő meleg víz hőmérsékletét és nyomását is. Ez a központ, amely egyike a Győr-Szol Zrt. tulajdonában lévő 247 db hőközpontnak, több épület mintegy nyolcszáz lakásának biztosítja a fűtést és a meleg vizet.Pátka Attila bemutatta a fűtési blokkokat, amelyek a radiátorokban keringő meleg víz nyomását és hőmérsékletét biztosítják. Az időjáráskövető szabályozásnak köszönhetően - a központ külső hőmérőinek adatai alapján - az aktuális hőmérséklethez viszonyítva tudják a legoptimálisabb értékre beállítani a fűtési meleg víz hőmérsékletét. A rendszert folyamatosan figyelik és valós időben, távfelügyelettel érik el az adott hőközpontot, és szükség esetén be is tudnak avatkozni. Ezt a távfelügyeleti rendszert is láthatták az érdeklődők. Szó esett a szivattyúkról is, amelyek a jó időnek köszönhetően - 22 C-t mutattak akkor épp a külső hőmérők - némák voltak, nem volt szükség a működésükre.Miután töviről-hegyire mindent megtudhattunk a hőközpont berendezéseiről - nem maradt rejtve egyetlen csap, szivattyú és dugattyú sem -, a nyílt nap résztvevői nyeregbe pattantak, és a távhővezeték mentén áttekertek a Rozgonyi utcába, ahol csatlakoztak a többi érdeklődőhöz.. Itt szakemberek kíséretében járhatták be a győri távhőellátás „szívét", a Rozgonyi utcai fűtőerőművet.Közelről láthatták, hogy hol termelik meg azt a hőt, ami a távhőhálózaton és a hőközpontokon keresztül eljut a város 24 ezer lakásába. Megnézhették a kazánokat, a hővezénylő központot, a gázmotoros erőművet, sétálhattak a 80 és 101 méteres kémények tövében. Megismerhetik, hogy miért környezetbarát, miért biztonságos a távhőellátás, miért lehet fontos eszköz a megújuló energia hasznosításában.