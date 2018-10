Hentesek tragédiája - Három évre börtönbe megy a sofőr, aki halálos balesetet okozott a 83-ason Győrszemerénél

Hétfőn meghozták a másodfokú ítéletet.

tényállás szerint H. A. vádlott egy Seat gépkocsival közlekedett 2016. januárjában Ausztria irányából vaszari lakóhelyére. A vádlott három utast szállított, amikor a kora esti órákban Győr felől Pápa irányába haladva Győrszemere térségét elhagyta, és az előtte lévő Fiat típusú gépjármű előzésébe kezdett.A vádlott helyismerettel rendelkezett, tudnia kellett, hogy 70 km/h sebességkorlátozó tábla következik, valamint a jó látási viszonyok között érzékelhetően szemből egy Skoda típusú gépjármű közeledett.A vádlott mindezek ellenére megkezdte az előtte kb. 80 km/h-val közlekedő gépjármű előzését. Az előzés során vette észre a szemből érkező járművet, amely miatt hirtelen jobbra kormányzással vissza akart térni a menetiránya szerinti sávba. Ennek következtében nekiment az általa előzött Fiatnak, amely az útról lesodródott és egy fának ütközött. Az ütközés után balra térve tovább haladt és az autó bal oldalával nekiütközött a szemből érkező Skodának, ami lesodródott az útról. Ezután a vádlott gépjárműve a szemből szabályosan érkező Volvónak ütközött.Az ítélet ellen a vádlott és a védője enyhítésért jelentett be fellebbezést.A másodfokú bíróság teljes felülbírálatot végzett az ügyben, amelynek során nem találta alaposnak a vádlott és a védője által bejelentett, enyhítésre irányuló fellebbezést.A másodfokú bíróság indoklása szerint a bíróságnak azt kellett vizsgálnia, hogy van-e nagyobb súlya a vádlott rossz egészségi állapotának – mint enyhítő körülménynek – annál, mint amelyet az elsőfokú bíróság is már értékelt az ítélet meghozatala során.A közlekedési balesetek között ez kirívóan súlyos, amelyre a törvény két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés büntetés kiszabását teszi lehetővé.A bíróság hangsúlyozta, hogy az első fokon eljárt bíróság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján helyesen állapította meg a tényállást, továbbá a súlyosító és enyhítő körülmények figyelembevételével az alsó büntetési tételhez közeli büntetést szabott ki. Az első fokú bíróság azt is gondosan vizsgálta, hogy a vádlott egészségi állapota milyen és a börtöntűrő képessége megvan-e, e körben szakvélemény is a rendelkezésére állt.Eszerint jelenleg a büntetés-végrehajtás keretei között, tudnak speciális elhelyezést biztosítani a vádlott számára, tehát lehetőség van arra, hogy végrehajtandó szabadságvesztést alkalmazzon a bíróság. A másodfokú bíróság kiemelte, hogy a büntetés általános és speciális elrettentő hatása akkor tölti be a szerepét, ha egy ilyen, durva közlekedési szabályszegések eredményeként bekövetkező, súlyos baleset nem marad következmény nélkül.A döntés jogerős.