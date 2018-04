Hallgasson fülemüle éneket Győrben és Mosonmagyaróváron is

Cikkünk megjelenéséig megyénkben az alábbi a helyeken várják az érdeklődőket:



Helyszín: Jánossomorja Szabadidő park (alsó Lókert)

Időpont: 2018. május 7-én (hétfő) 18 órakor. (Rossz idő esetén 8.-án)

Találkozó: az esőbeállónál.

Program: Könnyed séta alatt madár dal hallgatás, kiemelten a fülemülére koncentrálva.

További információ: Balsay Sándor: 30/471-1600.



Helyszín: Győr, Győrszentiván

Időpont: 2018.május 4. (péntek) 19:00 (esőnap május 5.)

Találkozó: Búzavirág u. - Lőtér u. sarok

Program: madárhang hallgatás, a fülemüle bemutatása

További információ: Antoni Gyula - Tel: +36/30-589-7962



Helyszín: Győr, Rabkerti-tó (Marcal-tó)

Időpont: 2018. május 18. (péntek) 18:30

Találkozó: Győr, Hullám utca vége

Program: könnyű tavaszi séta a tóparton, is merkedés a madarakkal,kiemelten a fülemülével, a 2018. év madarával, vándorsólyommal, MMEbemutatása, madár-felismerési játék

További információ: Kiss Viktória - Tel: +36/20-264-9620



Helyszín: Mosonmagyaróvár, Kiserdő utca

Időpont: 2018. május 19. (szombat) 18:30

Találkozó: Kiserdő utca- Károly út, a körforgalomnál, Barkács Borozóval szemben

Program: MME bemutatása, séta a Kiserdő és Fácános utca környékén, ismerkedés a madárhangokkal kiemelten a fülemülével, madár-felismerési játék

További információ: Bodor Ádám - Tel: +36/20-210-2156

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a fülemülék tavaszi vonulásához alkalmazkodva több mint egy évtizede hirdeti meg „Fülemülékéjszakája" programsorozatát. Ennek keretébenországszerte mintegy félszáz helyszínen,A rendezvényhelyszíneken nem csak hallani, de gyakran kézben is látni lehet a fülemüléket, ugyanis sok helyen madárgyűrűzés is zajlik.A 2018. évi „Fülemülék éjszakája" programhelyszínek folyamatosan frissülő listáján informálódhat a helyszínekről.Hazánkban a lakott területek bokrosaiban is gyakorinak számít a világ egyik legszebb énekhangú madara – a fülemüle.A fülemüle hangja évezredek óta megigézi az embereket és megihleti a művészeket. Andersen "Fülemüle" című meséjéből Sztravinszkij írt operát, amelyhez a fülemüle énekművészetéből nyert ihletet. Händel orgonaversenyében a kakukk mellett a fülemüle strófái is megszólalnak. Oscar Wilde "A csalogány és a rózsa" című novellájának csalogány főhőse dalát és vérét áldozta a szerelem oltárán, de Arany János, Samuel Taylor Coleridge és John Keats verseiben is feltűnik a madár.A rádió hőskorában, Angliában, a BBC közvetített egy szabadtéri koncertet, ahol Beatrice Harrison csellóművész a kertjében duettet játszott az ott éneklő fülemülékkel 1924 májusában. A kísérlet akkora közönségsikert aratott, hogy a rádióközvetítést a következő hónapban, majd a rákövetkező 12 tavaszon megismételték.A faj hosszú távú vonuló, a telet Afrika Szaharától délre húzódó területein tölti. Az első madarak már április első felében, a többség azonban április végén és május elején érkezik Magyarországra, és a hímek szinte azonnal énekelni kezdenek.