Halálos tűz Győrben: Ezért halt meg egy hajléktalan a Pápai úton - fotók a tragédia helyszínéről

Fotelok, ruhaszárító, a betonra fektetett matracok és szemétkupacok jelezték tegnap dél- előtti ottjártunkkor a győri Pápai útról nyíló földút végén, a Holt-Marcal közelében fekvő nagy épületben, hogy rendszeresen hajléktalanok húzzák meg magukat benne. Oda riasztották a tűzoltókat keddről szerdára virradó éjjel, nem sokkal éjfél után. Ruskáné Takács Anita, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Kisalföldnek elmondta, hogy két gépjárműfecskendővel és egy vízszállító autóval vonultak a helyszínre, ahol nagyon gyorsan megfékezték a lángokat, majd az utómunkálatok során egy elszenesedett holttestet találtak. Tűzvizsgálatot rendeltek el annak kiderítésére, mitől keletkezett a tűz.Elképzelni is alig lehet, milyen iszonyú drámát élhettek át a kint lévők, akik hallották a tűz fogságába került ember haláltusáját. A háttérről úgy tudjuk, hogy a férfi – akit csak Gyuriként ismertek – a közelmúltban jelent meg a többtagú társaság által lakott telepen. Mindig esténként tért be hozzájuk, ezért is nem volt még benne a hajléktalanellátó rendszerben. Sütő Csaba, a Segítőház igazgatója lapunknak úgy fogalmazott, felderítés alatt állt, vagyis nem jutottak el vele odáig, hogy kiderüljön: ki ő pontosan és kíván-e együttműködni.Azt viszont tudjuk már, hogy szerencsétlenségére gyertyával világított bent a szedett-vedett szobában. Annak lángjától foghatott tüzet a felhalmozott, nagy mennyiségű szemét, s végül ő kijönni nem tudott, míg társai bemenni nem tudtak.A mintegy 600 négyzetméteres ingatlannak egyébként csak két kis helyisége égett ki. A közeli Tessedik utcában lakó Bene Gábor és felesége lapunknak arról számolt be, hogy tudomásuk szerint az épületet évtizedekkel ezelőtt a Terményforgalmi Vállalat építette, majd később az Integrál-Hexa Kft. vette meg és asztalosüzemet rendezett be ott. Az építőipari cég nagyjából tíz éve megszűnt, s azóta a létesítmény – a mellette lévővel együtt – teljesen tönkrement. Ismeretlenek minden mozdíthatót elloptak belőle a vaskeretes ablakoktól az ajtókig. A két lakó elmondta, hogy az elmúlt években folyamatosan éltek hajléktalanok a csarnokban.

Korábban írtuk

Halálos tűzeset történt keddről szerdára virradó éjjel Győrben a Pápai úton - közölte a katasztrófavédelem szerdán 1 óra utánA katasztrófavédelem honlapjának beszámolója szerint tűz keletkezett egy mezőgazdasági épület egyik helyiségében Győrben. A győri hivatásos tűzoltók gyorsan elfojtották a lángokat, de az egyik bent lévő ember életét már nem tudták megmenteni, aki a helyszínen meghalt.Az eset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják.