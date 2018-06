Hajtogatott idő - Megnyílt Maurer Dóra kiállítása Győrben - fotók

Maurer korai filmjei irányadók voltak a Balázs Béla Stúdió „Filmnyelvi sorozata" számára, amelyet Bódy Gábor kezdeményezett azzal a céllal, hogy különböző művészeti ágak avantgárdista alkotóit a film számára összehozza, és ez sikerült is a kor számos fontos írójával, költőjével, zeneszerzőjével és nem utolsósorban képzőművészével.Az elmúlt 10-15 évben egyre több vetítésre kerül sor nemzetközi és hazai kiállításokon, ami mögött egy egész esztétikai ok – okozati rendszer húzódik meg. Ebből a szempontból egy önmagában is különösen fontos esemény – Maurer Dóra filmretrospektív kiállítása – sajátos megvilágításba kerülhetne.A kiállításon Maurer Dóra, konceptuális fotók, film állóképanalizisek mellett 12 filmje kerül bemutatásra, loopolva.Megtekinthető: 2018. június 22 – szeptember 30., hétfő kivételével naponta 10.00-18.00 óráig