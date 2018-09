Gyurgyalagok fészke lett a löszfal, ami beépítésre szánt terület Győr-Ménfőcsanakon

A gyurgyalagok megjelenése a környék csodája. Pár éve az építkezések során bontották meg, majd rövid időn belül megérkeztek ide a gyurgyalagok, s fészket vájtak.

A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatósága tett feljelentést az ügyben – mivel viszonylag friss gyurgyalagtelep volt, ők az esetig nem is ismerték ezt a fészkelőhelyet. Váczi Miklós őrszolgálat-vezető elmondta, fontos, hogy minél többen odafigyeljenek erre a helyre, s védjék a madarakat. Emiatt is örült Sütheő László kezdeményezésének.„Azt gondoltam, a purhabos eset után valamit lépnek az illetékesek, térfigyelő kamerával vagy más módon védik a területet. Úgy tudom, ennek jogi akadályai voltak. Mivel az eset óta több hónap telt el, két táblát tettünk a löszfal elé, minden arra járót figyelmeztetve: nyáron itt gyurgyalagok költenek, s figyeljünk az élőhelyükre" – beszélt a figyelemfelhívó „akcióról" a ménfőcsanaki férfi. Hozzátette, tudomása szerint hamarosan itt útjavítás kezdődik, a táblát (s főként a fészkeket) remélhetőleg a szakemberek is figyelembe veszik a munka során. Bízik benne, hogy az odafigyelés az elkövetőt is elrettenti a bűnismétléstől.