Győri advent: idén sem lehet megállni a belvárosban - mutatjuk olvasóink tanácsait

A környéken élők kérdezték – Nem lehetett volna várni az építkezéssel és a lezárással? Fotó: H. Baranyai Edina

Minden bizonnyal nagy segítség lesz az a kétszáz parkolóhely, amely majd az Árpád parkolóházban várja az autósokat nagyjából egy év múlva. De ez egyelőre sovány vigasz – leginkább azoknak, akik az Árpád úton, a volt ifiház (ott épül a parkolóház) környékén élnek. Elkezdődött ugyanis Győr negyedik parkolóházának építése, emiatt pedig számos utcai parkolóhelyet már néhány héttel ezelőtt lezártak.Eddig sem volt könnyű a helyieknek munka után megállniuk a házuk előtt, most szinte lehetetlen. Merthogy nagyjából akkor érnek haza, amikor a forgatagba bejönnek a többi városrészből az emberek, a belvárosi parkolóhelyeket pedig a vendégek foglalják késő estig.Az építkezéssel és a parkolóhelyek lezárásával nem lehetett volna megvárni az advent végét? – kérdezték.A Győr-Szol válasza az volt, hogy valamelyik ujjukba így is, úgy is bele kellett harapni. Mivel az építkezés tervezett ideje 12–13 hónap, így egy advent biztosan beleesik a munkálatokba.

A jelenlegi időjárási viszonyok mellett a földmunkák elvégezhetők (tegnap valóban dolgozott markológép a terepen – a szerk.), ezért úgy döntöttek, elkezdik az építés előkészületét 2017 decemberében. Optimális esetben jövő ilyenkor már nem nehézséget, hanem akár könnyebbséget is jelent a győr-belvárosi parkolásban az új óriásgarázs, mondta a cég szóvivője; de az is biztos – tesszük hozzá mi –, hogy a mintegy 200 új parkolóra nagy szükség van.Optimális esetben jövő ilyenkor már nem nehézséget, hanem akár könnyebbséget is jelent a győr-belvárosi parkolásban az új óriásgarázs.Néhány napja tudósítottunk az alapkőletételről, illetve megírtuk, hogy a tervek szerint 200 forintos óradíj mellett lehet majd parkolni a belváros szívében épülő parkolóházban. Az első adventi hétvégén megmutatkozott, hogy mekkora az igény a parkolókra, aki péntek-szombat-vasárnap bent volt a belvárosi forgatagban, annak nem kell ezt bizonygatni.Szombaton a Dunakapu téri mélygarázsban a jegykiadó automata nem működött. A Győr-Szol munkatársa kezelte a helyzetet és a sorompót – számolt be tudósítónk –, így használni tudták Győr jegyárait (óránként 50 forint) és kihasználtságát tekintve alighanem legnépszerűbb óriásgarázsát.Advent még csak most kezdődött el, s mivel varázsütésre nem tud senki tucatszám új parkolókat kihelyezni, ezért olvasóinkat arra kértük, adjanak tippet, ők hol állnak meg, hogyan jutnak be a forgatagba: