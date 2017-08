Győrből indult, országossá vált az Életmód Club

A program tagjai elképesztő átalakuláson mentek keresztül

Az Életmód Club egy országos szinten egyedi, komplex programmal segít a fogyni, hízni és formálódni vágyóknak. Tavaly szeptemberben Győrből indították útnak, először "kísérletei jelleggel"."Az Életmód Club a teljes életmódváltáshoz ad segítséget egy csoportos program keretein belül. Az a célunk, hogy a sport és a helyes táplálkozás a klubtagok életének részévé váljon. Hogy ne tehernek érezzék a fittebb életet, hanem a program végére természetes legyen számukra. Tulajdonképpen bárki jelentkezhetett, aki változtatni akart: túlsúlyos, sovány, és olyan is, aki az egészségügyi problémáit szerette volna megoldani az életmódváltással" - mesélte a kisalfold.hu-nak Freimann Sándor, az Életmód Club megálmodója."A program országos szinten egyedi, nincs ehhez hasonló. A tagok ugyanis nemcsak egy-egy diétát, edzéstervet és üres ígéreteket kapnak. A 12 hetet három ciklusra bontottuk fel, minden ciklus első hetében edzővel sajátítják el a gyakorlatok helyes kivitelezését, és ismerkednek meg az egyre nehezedő, személyre szabott edzésterveikkel. Utána három hétig önállóan edzenek, kilépnek a saját komfortzónájukból. A diétájuk szintén egyénre szabott, mindannyiuknak más" - tette hozzá."Azon túl, hogy elmondjuk nekik, mikor mit és mennyit egyenek, abban is segítünk, hogy megtanulják elkészíteni a diétás ételeket. Havonta több alkalommal elméleti előadásokat is tartunk. Például főzésről, edzéselméletről, táplálékkiegészítőkről, és számos olyan hasznos témáról, amely biztos elméleti hátteret ad a tagoknak" - mondta el Freimann Sándor, aki hangsúlyozta: a program többről szól annál, hogy a klubtagok szebb testet formáljanak maguknak."Mi csupán elindítjuk őket az úton. Egy egészségesebb, fittebb úton, amit a három hónap után már önállóan is tovább tudnak járni. Több magabiztossággal és erővel. A program végére ugyanis maguk is meglepődnek majd, mennyi erejük van, és mi mindenre képesek. Egy olyan utat járnak, amire nem mindenki képes" - tette hozzá."Mi az Életmód Club sikerének a titka? Az, hogy a programunk megalkotása során profi testépítők és fitness-versenyzők módszerét dolgoztuk át a hétköznapi ember számára. A tagok versenyfelkészülésből átemelt alaptéziseket kapnak. Olyanokat, amelyek a versenysportolóknál már beváltak, bizonyítottak, mind diéta, mind pedig izomtömeg-növelés terén. A program erősségének mindemellett azt tartom, hogy ugyan csoportos, mégis egyénre szabott. A tagok nem egy sztenderd divatdiétát kapnak, mellé egy általános edzéstervvel ami vagy működik, vagy nem" - fűzte hozzá Vörös Zoltán WABBA világbajnok testépítő, aki előadóként maga is szerves része a programnak."Az Életmód Club tagjai olyan bátor emberek, akik nem csak megálmodják a céljaikat, hanem tesznek is azért, hogy elérjék azokat. Még ha a sarkukban ott is liheg a kudarctól való félelem. Azt gondolom, akik a 12 hetes programot végigcsinálják, később sem fognak letérni az útról" - tette hozzá Vörös Zoltán.Az első, limitált létszámú győri csoport után Mosonmagyaróváron és Győrben is sikerrel zárult egy-egy 12 hetes életmódváltó-program, ezekről korábban mi is beszámoltunk. (A mosonmagyaróvári cikket, a győrittalálja!)

További kilenc edzőterem csatlakozott a programhoz

Az Életmód Club most országos babérokra tör, a sikereken felbuzdulva további kilenc Cutler-edzőterem csatlakozott a programhoz: a debreceni, miskolci, kecskeméti, kaposvári, pécsi, székesfehérvári, soproni és a tatabányai, valamint a budapesti Scitec Gold. A programban előadóként profi testépítők és fitness-versenyzők is közreműködnek, többek között Salamon Dia és Kathi Béla.

A megyében Mosonmagyaróváron, Győrben és Sopronban, a szomszédos megyékből Székesfehérváron és Tatabányán indul Életmód Club. A jelentkezés már elindult, bővebb információt az Életmód Club weboldalán talál!

"Kizárólag az ország legjobb termeivel kötöttünk együttműködést. Célunk, hogy minél több ember életét változtathassuk meg a 12 hét alatt, valamint nem titkolt szándékunk, hogy a program később további termekbe is eljuthasson" - árulta el Freimann Sándor.