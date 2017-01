Győrben a folyamatos forgalomelterelések miatt fél évnél tovább nem lenne használható a menetrendkönyv

A győri vidéki buszpályaudvaron helyi, városi buszmenetrendet akartam venni – ahogy korábban már sokszor –, de ezúttal nem tudtak adni. Azt mondta a pénztáros, hogy idén ilyet, győri menetrendfüzetet nem nyomtattak, csak helyközi menetrendet tartalmazót. Azt is mondta, hogy már többen kértek nála hiába helyi menetrendet. Én az unokámnak akartam venni, aki most kezdett el naponta busszal járni. Tudom, hogy sokaknak nem kell már a menetrend, mert van internetjük, de nekem nincs, én vettem volna füzetet. Várható, hogy mégiscsak nyomtatnak?

Az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. adott tájékoztatást a témában. Eszerint a helyi autóbuszjáratok menetrendjét és nagyobb változás esetén annak kinyomtatását, füzetben kiadását minden esetben a szolgáltatást megrendelő önkormányzat hagyja jóvá. Győr-Moson-Sopron megyében így a helyközi menetrendkönyvön kívül 2015- ben és 2016-ban is megjelent Soproné és Mosonmagyaróváré füzetben.– derült ki a lapunkhoz eljuttatott közleményből.Az ÉNYKK szerint a győri menetrend megújítását, az új menetrendfüzet kiadását az elmúlt években jelentősen megváltozott forgalmi körülmények – például a csúcsidőkben előforduló torlódások – és a város fejlődése következtében módosult utazási igények is indokolnák. A busztársaság bízik abban, hogy mielőbb elkezdődhetnek az ezzel kapcsolatos egyeztetések és 2017 közepén megjelenhet az új győri helyi autóbusz-menetrend.A 2014-ben kiadott győri menetrendfüzetek még megvásárolhatók, mivel a vonalak többségén nem változott a menetrend. Ezek a következő járatok: 1, 1A, 5, 7, 9, 9A, 12, 12A, 14, 14B, 15, 15A, 17, 17B, 19A, 20, 20Y, 21, 21B, 22, 22A, 22B, 22Y, 23, 24, 30, 30Y, 31A, 37, 37T, 41, 42. A régi füzet az ÉNYKK Árpád úti utazási irodájában folyamatosan kapható volt eddig is, olvasóink jelzése alapján a társaság gondoskodik arról, hogy ezután a Hunyadi utcai helyközi autóbusz-állomás elővételi pénztárában is mindig legyen.A nem felsorolt vonalak használata esetén a meglévő kiadvány megvásárlását viszont nem ajánlja a zrt. Inkább azt javasolja, hogy azokról egyelőre a www.enykk.hu honlapon vagy az érintett megállóhelyeken tájékozódjanak az utasok.