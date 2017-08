Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díjat kapott Boda István

Ez az esemény kiváló alkalmat teremtett arra is, hogy az állomány egyik tagja, Boda István c. tűzoltó főtörzsőrmester, a Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csornai Katasztrófavédelmi Őrsének tűzoltója átvegye a megyei önkormányzat elismerését, a Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díjat, Védelmi-Rendészeti Tagozatban.



Boda István szakmai életútja:

Az elismerést Németh Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke adta át.Boda István c. tűzoltó főtörzsőrmester 1995-ben került a Csornai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság állományába, jelenleg a Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csornai Katasztrófavédelmi Őrsének beosztott tűzoltója.Beilleszkedése a hivatásos tűzoltók közé zökkenőmentes volt. A munkáját mindig a lelkiismeretesség, a szakmai elvárásoknak megfelelés jellemezte. Tűzoltási, mentési feladatok ellátásakor, káreseti beavatkozások során minden esetben nyugodt, higgadt magatartást tanúsított. Fegyelmezettségével követendő példát állított tűzoltó kollégái elé, fiatalabb kollégáinak méltán lehet „példaképe". Tűzoltó szakmai ismereteit folyamatosan bővítette, a munkavégzéshez szükséges tudását mindig igyekezett naprakészen tartani. A megszerzett tudását és tapasztalatait nem tartja meg önmagának, hanem továbbadja a szolgálati csoportba érkező új kollégáknak. Az újoncokkal való törődés eredményeként a kollégái elismeréssel szólnak a munkájáról. Nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik, ezáltal nagymértékben tudja segíteni a kárfelszámolásokat. Kollégáinak biztonságát maximálisan szem előtt tartja, ezért maradéktalanul megbíznak benne.A szakmai munka mellett nagy hangsúlyt fektetett a tűzoltó sportra is. 1995-2007. közötti időszakban folyamatosan a versenycsapat meghatározó tagja volt. A csapattal elért eredményei alapján többször eljutott az országos versenyekre is. Kiváló eredménye alapján hazánkat képviselte társaival együtt a 2001. évi, Finnországban megrendezett Kuopiói Tűzoltó Olimpián. Fizikai állóképességére nagy figyelmet fordít. Az elmúlt években és jelenleg is a tűzoltóverseny sportcsapat felkészülését segíti. Kollégáit motiválni tudta, ezáltal fogadták el azt a verseny szellemiséget, amivel lelkesíteni tudta a csapatot a minél jobb eredmények elérése érdekében.Szakmai elhivatottsága nem csak a sporthoz való hozzáállásában mérhető. 2017. évben tagja lett a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkavédelmi képviselő választásában eljáró bizottságnak, mint a választási bizottság tagja. Elöljáróit, feljebbvalóit tiszteli, szabálykövető magatartása minden kollégájának példaértékű. Feladatai ellátása során a szükséges emberséggel, lojalitással fordul az emberek, kollégái felé.Munkáját a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetése és a kollégái legnagyobb elismerése mellett végzi. Elhivatottsága átlagon felüli, feladatát felelősséggel végzi. Aktív közösségi emberként megszerzett személyes kapcsolatait kitűnően tudja munkája során kamatoztatni.