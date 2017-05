Görbicz Anita kezében érkezett meg az EYOF láng Győrbe - sok-sok fotó

A római ceremóniát követően, szerdán délután érkezett a rendező városba a nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál lángja. A láng fogadását a péri reptéren a győri 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred díszszakasza és a Tata Helyőrségi Katonazenekar tette még ünnepélyesebbé.Borkai Zsolt polgármester mellett Berki Krisztián (torna), Görbicz Anita (kézilabda), Jakabos Zsuzsanna (úszás), Karakas Hedvig (dzsúdó), Pars Krisztián (atlétika), Laklóth Anna (kosárlabda) és Borissza Johanna Kitti (kerékpár) felnőtt, valamint Varga Bence (úszás), Pál Tamara (kézilabda), Lendvai Luca (atlétika), Füri Márton (kerékpár), Sipőcz Richárd (dzsúdó) és Mészáros Krisztofer (torna) fiatal sportági nagykövetek kísérték a lángot.A Városháza előtti téren a győriek felvételről láthatták a hétfői római lángceremóniát és a péri megérkezést, akiket Borkai Zsolt polgármester köszöntött. Mint mondta, egy közös álom beteljesülése a mai nap, amikor megérkezett Győrbe az olimpiai eszme egyik kiemelkedő jelképe."Rengeteg munka és széleskörű összefogás kellett ahhoz, hogy 60 nappal az esemény előtt elmondhassuk, jól állunk a felkészülésben, nagyszerű létesítmények épülnek, halad a szervezés, és immár a láng is itt lehet velünk. Rómában olyan pillanatokat élhettünk át, amelyekre mindig emlékezni fogunk, ma és az országos lángfutás során is ezt az érzést szeretnénk átadni minden magyarnak.""Sok szép pillanatot élhettem át életemben, amelyek közül néhány az olimpiákhoz kötődik, s amelyek sorába a mai nap is lép. Az olimpiai részvétel semmihez sem hasonlítható, és óriási dolog, hogy több ezer fiatal ezt itt, Győrben élheti majd át." – összegzett Görbicz Anita."A római ceremónián részt venni csodálatos érzés volt, olimpiai bajnokként is beleborzongok, hogy Magyarországon lehetünk egy olimpiai esemény részesei. – fűzte hozzá Berki Krisztián. Jakabos Zsuzsanna szerint fantasztikus élmény lesz a magyar fiatalok számára, hogy hazai versenyen, hazai közönség előtt mutathatják meg tudásukat, míg Karakas Hedvig arról mesélt, hogy korábban soha nem foghatta az olimpiai eszmét jelképező fáklyát, ezért ez a nap egy örök emlék marad a számára.Pars Krisztán a római úttal kapcsolatban hangsúlyozta, a sportolók hírnökként voltak jelen az eseményen, és a lánggal együtt elhozták a fiataloknak az olimpiai üzenetet.Borissza Johanna Kitti szerint az EYOF kiváló lehetőség a kerékpársport népszerűsítésére és a fiatal tehetségek bemutatkozására, míg Laklóth Anna azt emelte ki, hogy nagy megtiszteltetés számára a kosárlabda sportágat képviselni, és az ilyen történelmi pillanatokat, mint az EYOF láng érkezése, személyesen átélni."Hatalmas élmény mindebben részt venni, s egyben nagy felelősség is!" – osztotta meg érzéseit a jelenlévőkkel az ifjú sportolók közül Füri Márton. Lendvai Luca hozzáfűzte, örökre emlékezetes és meghatározó pillanatok lesznek ezek az életében, a lángfutásból is igyekszik majd kivenni a részét. "Példaképemmel, Berki Krisztiánnal a közös munka plusz energiákat ad nekem a felkészülésben. Az EYOF-on igyekszem majd a maximumot kihozni magamból!" – folytatta Mészáros Krisztofer, míg Pál Tamara szintén példaképét említette."Görbével sokszor játszunk egy csapatban, rengeteget tanulok tőle a pályán és azon kívül is, s ehhez a tanuláshoz az EYOF is hozzájárul." Varga Bence szerint nagyon szervezett csapat dolgozik a nyári rendezvényen, hogy a sportolók a legjobb körülmények között versenyezhessenek. "A hazai pálya plusz motiváció, fantasztikus, hogy városom ad helyet a nagyszabású nemzetközi eseménynek."A lángfogadó műsorban Szalóki Ági és a Győri Balett közreműködött, az őrlángot pedig Borkai Zsolt helyezte el a Városháza téren felállított installáción. A ceremónia végén a The Biebers adta elő az EYOF hivatalos dalát, az ősbemutatót követően pedig az együttes egy fergeteges élő koncerttel ajándékozta meg a kilátogatókat.Este 18 órakor várnak mindenkit a győri Városháza elé, ahol ünnepélyes keretek között fogadják majd a lángot és Arany Olajfát. Fellép, s felcsendül az EYOF-dal is. Anem csak az esemény dalát játssza el, hanem ingyenes, 60 perces élő koncertet is ad, amelyre szeretettel várnak minket.Az olasz fővárosból olyan klasszis sportolók kísértek hazánkba a lángot, mint az olimpiai bajnok Pars Krisztián és Berki Krisztián, az úszó Jakabos Zsuzsanna és a kézilabdázó Görbicz Anita.