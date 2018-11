Fűteni szeretne a kisbabának a győri anya

Karján a pár hetes Debórával a győri Kőfalvi Zsanett.

Van egy bátyja, kilencéves, ő nyit ajtót, udvarias, odavezet anyukájához az újvárosi lakásban. „Olyan jó, hogy vannak még ilyen szervezetek, ilyen olvasók" – mondja, s elpanaszolja számos baját.„Én még veszélyeztetett terhesen is takarítottam" – feleli büszke önérzettel Kőfalvi Zsanett, amikor arról kérdezzük: próbált-e dolgozni a várandósság előtt. Az alapítványunk támogatottja meséli aztán: párja, akit uraként emleget, napi tíz órákat robotol alkalmi munkákon, júniusig autógyárban dolgozott. Akkor el kellett volna mennie CNC-tanfolyamra, három műszak mellett, azt pedig már nem bírta, napi négy-öt órában. Mivel nem végezte el – mondja a társa –, a munkaviszonya megszűnt, s most építkezéseken keresi a család kenyerét, de a pénz kevés.– Azután a lakásból is el kellett jönnünk, amikor az uram nagyapja meghalt, azóta vagyunk albérletben. Még szerencsénk van, mert a legtöbb tulajdonos nem szívesen fogad be gyerekes családot. Ezt a pénzt, amit kaptunk, máris beleadom a lakbérbe, hogy a novembertől s a decembertől megszabaduljunk, és a rezsire lehessen fordítani. Szeretnék többet fűteni, a kislány is meg van fázva. Amikor elmentem szülni szeptember harmincadikán, akkor voltak a hideg hajnalok, majd megfagytam itthon. Meg kell javítani a kazánt is, megyünk bele a télbe, nem bírnánk a fűtést.