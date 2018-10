Foki Niki mindenkit jelölésre biztat - Idén is meghirdették a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat

Fotó: H. Baranyai Edina

A Goodwill Pharma az Egészségért Alapítvány a C-vitamin felfedezőjének önzetlen humanitása és példás szorgalma előtt tisztelegve létrehozta a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat. A díj szeptember 16-án, a neves tudós születésnapján újraindult, így idén is bárki jelölheti kedvenc orvosát a rangos elismerésre. Az elismerést olyan orvosok számára hozták létre, akik megmentették a betegük életét, vagy a hétköznapokon olyan elhivatottsággal praktizálnak, amellyel kivívják a páciensek és a szakma tiszteletét. Példaképek, akik mindent megtesznek a páciens teljes gyógyulásáért, és nem csak a testtel, de a lélekkel is törődnek.Foki Niki 2016 májusában súlyos motor balesetet szenvedett. A tragédia óta a fiatal lány nyaktól lefelé mozgásképtelen. A baleset után Niki először Dr. Fodor Gábor miatt állt félelmét legyőzve a kortársai elé, hogy ezúttal ő is segíthessen az orvoson, akinek annyi mindent köszönhet.„Gábor mindig kiállt mellettem, esténként meglátogatott és próbált felvidítani, lelket önteni belém. A pacemakert is ő kutatta fel nekem, sőt, még Svédországba is elkísért a beültetésre. Az embersége és a hozzáállása igazán példamutató."–mesélt Niki Gáborról, akit már nem csak az orvosának, hanem egyik legjobb barátjának tudhat.Niki a tavalyi szavazási időszak alatt hatalmas kampányt szervezett és vezényelt le Fodor Gábor mellett. Mindenkit megmozgatott, akit csak tudott, egyetemekre, középiskolákba járt, melynek meg lett az eredménye, hiszen a legtöbb szavazatot országosan a győri közönségdíjas, Dr. Fodor Gábor kapta. A fiatal győri orvos a díj átvétele után elmondta, meglepő volt, hogy a versenyt követően vadidegenek is megismerték, megállították, sőt, szeretettel gratuláltak neki.„A díj megerősített abban, hogy mi a helyes irány, amerre tartanom kell: Never give up! Ez az elismerés egy iránytű, ami megmutatta, hogy akarattal és küzdéssel egy beteg számára sorsfordító dolgokat is el lehet érni." – mondta a fiatal győri orvos.„Büszke vagyok rá, hogy Gábor megkapta a díjat. Mindenkinek, aki hálás lehet az orvosának, jelölnie kellene a díjra, hiszen ez egy remek eszköze annak, hogy kifejezhessük a köszönetünket" – biztat mindenkit Niki.Az alapítvány 2018. szeptember 16 - 2019. január 16. között elektronikus és postai úton is várja a jelöléseket, valamint az orvos-beteg kapcsolatról szóló személyes történeteket. Ezt követően 2019. február 01. és március 16. között lehet szavazni a jelöltekre és a példaértékű történetekre. A díjra jelöltek közül a nagyközönség választja ki majd az év 7 közönség díjasát. Az alapítvány ezen felül 2 különdíjat nyújt át. A díjat 2019. április 11-én, a Magyar Tudományos Akadémia, Akadémia Klub Kodály-termében adják majd át. A Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjról, a jelölés és a szavazás menetéről bővebben a weboldalon tájékozódhat.