Fenyő Miklós, Gasztro Terasz, Vespa és VW találkozó - mutatjuk a hétvégi megyei programokat!

Győr és környéke

Nyáresti koncert: Fenyő Miklós

07. 21., szombat

Dunakapu tér, 20.30 óra



Fenyő Miklós, a rock and roll élet hazai királya több évtizedes pályafutása során megszámlálhatatlanul sok koncertet adott már. Július 21-én Győrben a közönség több száz nagy sikerű slágeréből hallhat egy másfél órás összefoglalót. Fenyő Miklós és csapata, a Fenyő Gyöngye zenekar, a Csacska Macska vokál és a Jampi Angyalok táncosai mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy aki eljön a koncertre, nagyszerű élménnyel gazdagodjon. Esőnap: július 22., 20.30 óra. Ingyenes.



Országos Vespa Találkozó

07. 19–22., csütörtök–vasárnap

Aranypart



07. 19., csütörtök

Szállás elfoglalása, regisztráció.

07. 20., péntek

11–13.30 óra: Szállás elfoglalása, regisztráció. 14–15.30 óra: Felvonulás Győrben. 15.15 óra: Megnyitó. 15.30–19.30 óra: Túra (Pannonhalmán és környékén).

07. 21., szombat

10–12 óra: Rádió 1 (kívánságműsor). 12–19 óra: Túra a Szigetközben. 19 óra: Gálavacsora. 21 óra: Fenyő Miklós-koncert a Dunakapu téren. 22 óra: Fakultatív vagy szervezett buli.

07. 22., vasárnap

Hazamenetel.



Rakonczai-est

07. 20., péntek

Pipacs Étterem & Bisztró (Liszt Ferenc u. 2.), 19 óra



Rakonczai Imre testközelben, prémiumkoncert. „Megtaláltam önmagamat, ma a hivatásom az az örömzene, amit korábban csak otthon a barátaim vagy a magam szórakoztatására műveltem." Örömzene a Pipacsban.



II. Gasztro Terasz

07. 21., szombat

Écs, Varga-vadászház (Kistényői u. 5.), 14 óra



A Varga-vadászház teraszán ismét a házias főételek, hideg- és melegszendvicsek, izgalmas saláták és hidegtálak, valamint kézműves szörpök és borok kapják a főszerepet.



17 órakor cigányzenekar szolgáltatja a zenét a jó hangulathoz. Az eseményen való részvétel asztalfoglaláshoz kötött.



Regisztrálni július 20., péntek 14 óráig lehet a 06-20/429-7906-os telefonszámon vagy a sz.peter@ vargavadaszhaz.hu oldalon.



A rendezvényre a belépés ingyenes.



Nyári Fesztivál-hétvégék

07. 21–22., szombat-vasárnap

Győri Rába Quelle Fürdő



07. 21., szombat

10–12 óra: A Mofém-zenekar koncertje. 12–14 óra: Summer DJ + konga (DJ Ice + Konga Ati). 14–15 óra: Bereczki Zoltán-koncert. 15–17 óra: Summer DJ + konga (DJ Ice + Konga Ati). 17–18 óra: Romungro Gipsy Band-koncert. 18–20 óra: ToSoDa Projekt- koncert és -hangszerbemutató.



07. 22., vasárnap

10–13 óra: Summer DJ + konga (DJ Ice + Konga Ati). 13–14 óra: Jó ebédhez szól a DJ. 14–16 óra: Gaál Jazz Trió-koncert. 18-20 óra: New York Band nyáresti koncert.

Belépődíj: a rendezvényre a fürdőben megváltott jegyek érvényesek.



Kertmozi

Rómer-ház

07. 22., vasárnap



21–22.40 óra: Love and Lemons – Az igaz szerelem receptje. Feliratos svéd romantikus vígjáték

Egy romantikus vígjáték, szerelemről, barátságról és bátorságról. Agnes kitűnő séf, imádja a munkáját, boldog párkapcsolatban él, és van egy barátja, akire mindig számíthat. Minden csodásan alakul az életében, azonban hirtelen minden megváltozik...



A vetítések ingyenesek, helyfoglalás érkezési sorrendben!



VW-konszern-találkozó és autó-szépségverseny

07. 21., szombat

Gyarmat, Csiszu parkja (Magyar utca 145.), 9 órától



Nappal autóstalálkozó és autó-szépségverseny, estétől pedig jöhetnek a fellépők, a DJ-k, a mulatozás kifulladásig.



Belépődíjak:

Autó behajtási díj: 1000 Ft. Nappali belépő: 1500 Ft/fő.

Éjszakai belépő: 2000 Ft/fő (este 8 után az éjszakai bulira).

Kombinált nappali + éjszakai belépő: 3000 Ft személyenként. Kombinált nappali + éjszakai + sátorbelépő: 3500 Ft.



Városnéző séta

07. 22., vasárnap

Indulás a Tourinform Látogatóközponttól, 15–17 óra



Ismeretterjesztő ingyenes városnéző séta. Információ: geur.jelky@kabelnet.hu, jhluchany@gmail.com, arrabona11@gmail.com.





Naplementetúra

07. 20., péntek, 19.30 óra

Egy kicsit sétálunk, majd hajóra szállunk és hangulatos hajókázás közben ismerkedhetünk meg győri történetekkel. A hidak, a Radó-sziget, a vár, a várfalak, külső városrészek látványa adja a díszletet ehhez a sétahajózáshoz. A program részvételi díja: 3500 Ft/fő, 10 éves korig: 2500 Ft/fő. A részvételi díj tartalmazza a hajózás árát is. Vendégünk lesz az Ács Pincészet. Előzetes bejelentkezés: idegenvezetes.gyor@gmail.com vagy telefonon: 30/294-9174.



„Győr 7 csodája"

07. 21., szombat

Indulás: Dunakapu tér, Vaskakas díszkút, 17 óra



Ismerkedjen a város csodáival, titkaival, történetével, legendáival egy kellemes sétán, idegenvezetővel. Nem a városnézés megszokott útvonalán haladunk! „Új utak, új élmények" várják! A program részvételi díja felnőtteknek: 2500 Ft/fő + Püspökvár kilátótorony-belépő 1000 Ft; nyugdíjas, diák, gyerek 3–14 éves korig: 2000 Ft/fő + Püspökvár kilátótorony-belépő: 500 Ft. Mosonmagyaróvár és környéke

Szent Kristóf-nap

07. 21., szombat

Kisbodak Kemping



A programban szerepel vízi túra, bográcsozás, rockkoncert (LGT, Omega, Piramis, Edda, Republic, Ismerős Arcok stb. slágereivel).



10 óra: Kenutúrák a vadregényes kisbodaki ágrendszerben. 15 óra: Pódiumbeszélgetés a kisbodaki és nagybodaki testvértelepülési kapcsolatokról. 17 óra: Közös bográcsozás. 19 óra: Koncert és buli a kempingben. Fellép: E.T. Band.



A részvétel ingyenes. Sopron és környéke

Sing Sing Sing

07. 19–22., csütörtök-vasárnap

Fertőrákosi Barlangszínház, 20 óra



A produkció Magyarország legsikeresebb és legtöbbet játszott Musical Show-jának nevezhető, amely a barlangszínházi előadásra kiegészül európai sztárokkal is. Kétszer bő egy órában a magyar, az európai és Broadway-musicalirodalom legnagyszerűbb és legsikeresebb számai hangzanak el. A show nagyszínpadra termett, amelyhez a legnagyszerűbb helyszín nem is lehetne más, mint a Barlangszínház.



A SingSingSing Masters Musical Show fellépő művészei többek között: Joël Wood (London), Stéphanie Schlesser (Párizs), Yannick Schlesser (Brüsszel), Feke Pál, Vastag Tamás, Füredi Nikolett, Buch Tibor, Fésűs Nelly, Savanyu Gergely, Papp Attila, Kiss Noró, valamint a Jackdaw zenekar és 14 fős tánckar. I. helyár: 7500 Ft. II. helyár: 6000 Ft.





Tízforrás Fesztivál 2018



07. 20., péntek

19.30 óra: Hegykő, szabadtéri színpad: Péterfy Bori & Love Band. Belépő: 2800 Ft (elővételben: 1960 Ft).

07. 21., szombat

19.30 óra: Hegykő, Csipkeház: Szeder. Belépő: 1800 Ft (elővételben: 1260 Ft).

07. 22., vasárnap

17 óra: Fertőszéplak, Mindenszentek-templom. Kegye János pánsípművész. Belépő: 1800 Ft (elővételben: 1260 Ft). 19.30 óra: Hegykő, szabadtéri színpad. Budapest Bár. Belépő: 3600 Ft (elővételben: 2520 Ft).

Egyéb programok:

07. 16–20., hétfő-péntek

9–12 óra és 14–17 óra: Fertőhomok, tájház. Kézműves-foglalkozások. Belépő: ingyenes.

07. 19., csütörtök

22 óra: Hegykő, Fenc-ház. Kertmozi – 1945. Belépő: 800 Ft (elővételben: 560 Ft). Tatabánya

Agora Zenei Esték III.

07. 20., péntek

Zenepavilon, 19–20.30 óra



A Cimbaliband Balkán Projekt koncertje. A belépés ingyenes.



A Cimbaliband Balkán Projekt koncertje a Balkán népeinek habitusával, virtuozitásával közelíti a népzenét és adja át annak pozitív mondanivalóját a hallgatóságnak. Unger Balázs zenekarvezető, cimbalmos és népzene-pedagógus gyűjtőútjai során lenyűgözve nyugtázta, hogy az erről a vidékről származó zenészek egyedülálló módon bánnak saját népdalaikkal. Náluk nem állt meg a népzene fejlődése, az ezredforduló után is mindennapjaik részét képzi. Komárom

Kincsem – musical

07. 20–21., péntek-szombat

Fedeles Lovarda, Frigyes-laktanya, 19 óra



A Magyar Lovas Színház Komárom bemutatója.



A Kincsem fordulatos, humoros történet gonosszal, jóval, szerelemmel, sikerrel. Lovak és fogatok teszik élethűvé a történetet. Monumentális díszlet és a színház valamennyi látványeleme, technikája teszi különlegessé az élményt a nézők számára. Derzsi György zenéjével csodálatos slágerek születtek, s magát a darabot több alkalommal láthatjuk az MTVA jóvoltából 2014 óta. A szektor: 6500 Ft. B szektor: 5500 Ft.



III. Komáromi Nagy Retró Fesztivál

07. 21., szombat

Monostori Erőd



20.30 óra: Kapunyitás. 21.30 óra: Warm up: DJ. 22.30 óra: Bon-Bon. 23 óra: Betty Love. 23.30 óra: DJ. 23.45 óra: Csordás Tibi/Fiesta. 0.15 óra: DJ. 0.30 óra: Kozmix.



1 óra: DJ. 1.30 óra: UFO. 2 óra: DJ. 2.15 óra: Dr. Alban (SWE). 3 óra: DJ. 3.30 óra: Kapuzárás.

Belépő elővételben: 4000 Ft, a helyszínen: 5000 Ft.



Csobbanó Fesztivál Kökény Attilával

07. 22., vasárnap

Brigetio Gyógyfürdő, Komárom,

9 óra