Felrobbantották az olajgyári kéményt Győrben - újabb videó, fotók

Fotó: Takács Zoltán

Fotó: Takács Zoltán

Fotó: Sári Richárd



A kémény utolsó naplementéje. Fotó: Beledi Márta

˝Már jóval a megjelölt időpont előtt emberek százai gyülekeztek a helyszín körül kijelölt sávokban, hogy tanúi lehessenek egy gyárkémény felrobbantásának. Úgy tűnt, hogy az emberek tudomásul vették -bár az idősebbek fájó szívvel-, hogy egy ipartörténeti emlékkel kevesebb lesz Győrben.Az óvodásoktól az éltesebb korúakig fegyelmezetten várta mindenki a ˝nagy bumm˝ bekövetkezését, bár senki nem gondolta, hogy ez pontban 11 órakor meg is történik.Aztán mégis percre pontosan, tompa durranással elhangzott a végítélet: a kémény három helyen is megtörni látszott és porfelhőt hagyva maga után fokozatosan megadta magát. Éppen csak felocsúdtunk a vártnál kisebb robbanás zajára és még időben tudtunk exponálni a fényképezőgépekkel, mobilokkal-megörökítve az eseményt.Az egész nem tartott egy percig sem, és a kémény darabjai pontosan a kijelölt nyomsávba hulltak. A kivitelezők, vagy jobban mondva a bevégzők, igazán profi módon vitték végbe a rájuk bízott feladatot, az ember igájába hajtva a világ egyes részein sajnos az életek pusztításra használatos robbanóerőt˝ - fogalmazott a péntek délelőtti eseményekről olvasónk, Takács Zoltán.jelentette kollégánk a közelből. Az eseményt rengetegen nézték a Simor János püspök térről és az Erkel utcából is. A helyszín felett még jelenleg is három-négy drón köröz, több felvétel is megörökítette, ahogy előbb a kémény alja indult meg, majd a torony is kettétört, és a tervezett irányba dőlt.A felvételen a 10. perctől látható a robbantás:Kollégánk beszámolója szerint nincs akkora por a robbantás után, de a szennyeződések feltakarítása érdekében locsolóautót és úttisztító gépet is bevetnek. Hamarosan jelentkezünk még videóval, fotókkal.„minden előkészület és előzetes tevékenység az engedélyeknek és a hatósági előírásoknak megfelelően történt, a lakókat értesítettük, az ideiglenes forgalom terelést biztosító táblákat kihelyeztük."A kocsik tulajdonosai előző este önként elálltak az érintett parkolóhelyekről.A C.T. AND PARTNER Kft. tulajdonosa, Szabó Ákos szerintA területen a szükséges földsáncokat, ágyazatot és prizmákat elkészítették, s csütörtök este óta őrizték a területet.A biztosítási feladatokkal a jelentős rendezvény lebonyolítási tapasztalattal rendelkező Patent S. Kft-t bízták meg, amely 30 emberrel van jelen a helyszínen, ott s vannak természetesen a robbantás végző tatai cég szakemberei, a rendőrség és a városi közterület felügyelet munkatársai.Buszt béreltek azok részére akiknek el kell hagyni az otthonukat , hogy addig is fedett,esetleg fűthető helyen tudjanak tartózkodni.A beruházó felé öt tévétársaság jelezte forgatási szándékát, engedéllyel rendelkező szakember drón-felvételeket is fog készíteni az eseményről.– mondta Szabó Ákos. Amint arról beszámoltunk, pénteken 11 órakor robbantják fel a 107 éves olajgyári kéményt, emiatt fél 10 és dél között el kell hagyniuk az otthonukat azoknak, akik az ipari létesítmény 70 méteres körzetében élnek.A monstrum két oldalán prizma épült, amely felfogja a robbantáskor kirepülő repeszeket. A pár méter magas földkupacból pedig egy körülbelül 45 méter hosszú ágyazatot húznak a tervezett dőlés irányába, ez fogja fel a várható dinamikus rezgést.S azért csak 45 méteres, mert a robbantást végző cég szerint a 66 méteres épület nem afféle faként dől ki, hanem várhatóan összeroppan egyes helyeken.A kémény egyébként 557,3 köbméternyi anyagból áll, s ehhez számíthatjuk a 157 köbméternyi alapot. Az aljánál 4 méteres átmérőjű, s mire a csúcsáig ér, 3 méteresre csökken, külső fala pedig 85 centi vastag. A külső tartást adó „réteg" alatt légrés húzódik, s legbelül ágaskodik felfelé a belső kémény, a kürtő.A robbantást ugyanaz a tatai cég végzi, amelyik a kis kéménynél is ellátta a feladatot 2016-ban.Az Ecet utcában és az olimpiai falu egy részében lakóknak ki kell költözniük fél 10 és dél között, a szervezők ellenőrzik, hogy nem maradt-e senki az otthonokban. Az ablakokat is érdemes becsukni a por miatt.