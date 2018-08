Feljebb tették a lécet a győri filharmonikusok

A győri filharmonikusok új évadának mottója, a Tradíció és Innováció hűen tükrözi a klasszikus zene értékeit és interpretálásban az innovatív elemek alkalmazását – hangsúlyozta Fűke Géza, az együttes igazgatója a keddi sajtótájékoztatón. Beszámolójából kiderült, hogy bár lényegében változatlan maradt a klasszikus repertoárra épülő bérletstruktúra, továbbra is fontosnak tekintik a 17:18-as hangversenysorozatot a kisgyermekes szülők, az idősebbek és a vidékről bejárókkiszolgálására (amelynek koncertjei 17 óra 18 perckor kezdődnek).Hozzátette: új lesz a kamarazenekari bérlet, a vonós szekció fejlesztésének szándékával. Örömhír, hogy a világhírű lemezkiadó, a Naxos gondozásában megjelent a Brahms összes szimfóniáját tartalmazó, három CD-ből álló felvételgyűjtemény. Különleges eseménynek számít november 12-én az Olimpiai Sportközpontban sorra kerülő olasz filmzenei koncert, valamint két nappal később ugyanott a félszázados jubileumot köszöntő nagyszabású rendezvény.Világsztárokból, rangos fellépőkből, visszatérőkből és új művészekből ebben az idényben sem lesz hiány. Válogatni sem könnyű a korszak kiváló zenészei közül, de feltétlenül említsük meg Dmitrij Maszlejev orosz zongoraművészt, Sarah Chang hegedűművésznőt Amerikából, a Budapesti Fesztivál Zenekart Takács-Nagy Gábor vezényletével, és pódiumra lép Hamar Zsolt, az egyik legtehetségesebb hazai karmester is. Az évad legkiemelkedőbb hangversenyének ígérkezőt a Nagyboldogasszony Bazilikában tartják jövő áprilisban, melyen a Grammy-díjas az Arnold Schoenberg Chor lesz a zenekar partnere. A bécsi kórus vezetője, Erwin Ortner elmondta, állandó a művészeti kapcsolatuk országunk zenei művészeti életével, ezért is garancia a magas színvonalú produkció a győri előadáson.Somogyi Tivadar alpolgármester a zenekar fontos szerepére utalt az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyeréséhez vezető úton. A város támogatását szerinte állandóan emelkedő színvonallal hálálják meg a filharmonikusok, akik a nem is olyan távoli jövőben új, minden igényt kielégítő hangversenyteremmel gazdagodnak majd. Volumenében nem akkorával, mint a nemrégiben átadott új hamburgi, amely jelenleg a világ első számú koncertterme, s ahol a közelmúltban popkoncertekhez hasonló ovációban részesült a győri együttes – újságolta Berkes Kálmán művészeti vezető, hozzátéve, hogy a most következő évad zenei összetételét tekintve az eddigi leggazdagabbnak ígérkezik.Végezetül szó esett a következő napok kivételes zenei eseményéről: Varga Gábor, a Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának klarinéttanára, a 8. Európai Klarinét Fesztivál és Verseny művészeti vezetője beszélt az augusztus 28–31. között a Richter-teremben és az egykori zsinagógában rendezendő nagyszabású rendezvény részleteiről, hivatalos és kiegészítő programjairól.