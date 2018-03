Fegyverarzenál: vádat emelnek a Magyar Nemzeti Arcvonal ügyében - videó

a bőnyi rendőrgyilkosság, amelynek ügyében decemberben már vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség. 2016 október 26-án reggel a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai előre tervezett házkutatásra mentek ki Győrkös István, a paramilitáris szervezet alapítójának bőnyi házához, ahol a tulajdonos gépkarabéllyal öt-hat lövést adott le rájuk és a gyanú szerint megölt egy rendőrt, Pálvölgyi Pétert. A rendőrök is használták szolgálati fegyverüket, és eközben megsérült az idős lövöldöző. Egy, az MNA-val összefüggő házkutatás során történt, amelynek ügyében decemberben már vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség. 2016 október 26-án reggel a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai előre tervezett házkutatásra mentek ki Győrkös István, a paramilitáris szervezet alapítójának bőnyi házához, ahol a tulajdonos gépkarabéllyal öt-hat lövést adott le rájuk és a gyanú szerint megölt egy rendőrt, Pálvölgyi Pétert. A rendőrök is használták szolgálati fegyverüket, és eközben megsérült az idős lövöldöző.

Vádat emel a Magyar Nemzeti Arcvonal (MNA) nevű szervezet ügyében hétfőn a Fővárosi Főügyészség - közölte a fővárosi főügyészhelyettes.Fürcht Pál azt írta, a vádirat szerint az ügy hét vádlottja a lakóhelyén lőfegyvereket, lőszert, robbanóanyagot, robbantószert tartott engedély nélkül, míg nyolcadik társuk engedélyköteles lőfegyverek illegális megvásárlásában működött közre.A rendőrség a Terrorelhárítási Központ munkatársaival, amelyek során több mint harminc lőfegyvert, több ezer lőszert, lőfegyverdarabot, valamint az egyik vádlottnál csaknem egy kilogramm robbanóanyagot találtak és foglaltak le.Közölték, a vádlottak közül két férfival szemben a főügyészség közösség tagja elleni erőszak előkészülete miatt is vádat emel, mert 2015-ben és 2016-ban részt vettek a szervezethez köthető internetes oldalakon - gyűlöletkeltésre alkalmas - migráns- és zsidóellenes cikkek közzétételében.A szélsőséges politikai nézeteket valló szervezet emellett katonai jellegű táborokat is tartott a tagjainak, azokban a résztvevők a harcászati kiképzések, erőnléti edzések, küzdősportképzés mellett "ideológiai képzést" is kaptak.A cikkek, a tagok toborzása, valamint a katonai táborok és kiképzések magukban hordozták az említett csoportokhoz tartozó személyek elleni konkrét, erőszakos fellépés veszélyét - tették hozzá.A Fővárosi Főügyészség a nyolc vádlott ellen lőfegyverrel, lőszerrel, robbanóanyaggal való visszaélés, valamint közösség tagja elleni erőszak előkészülete miatt nyújt be vádiratot az illetékes bíróságra.