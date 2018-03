Előleget adtam lakásfelújításnál - Kötelező lett volna szerződést kötni?

Kisebb lakásfelújítással bíztam meg egy vállalkozást. Mivel nem sok munkáról van szó, azt gondoltam, elég a szóbeli egyeztetés és azért adtam előleget is. Kötelező lett volna szerződést kötni?

Fogyasztóvédelmi tanácsadás

A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda Győrben, a Bajcsy-Zsilinszky út 44. szám alatt hétfőn és szerdán 13.30 és 17.30, kedden, csütörtökön és pénteken 8.30 és 12.30 óra között tart nyitva (30/891-6625, gyor@versenyugyi-tanacsadoiroda.hu).

Az előleget nem kötelesek a felek írásba foglalni, ez csak a foglalónak feltétele. Kizárólag saját biztonsága, az ügy átláthatósága miatt lett volna érdemes az írásbeliséghez ragaszkodnia olvasónknak. Tanúk hiányában nehéz igazolni a szóbeli egyeztetés feltételeit. Segítség lehet, ha a pénz átadásáról számla készült. Ezzel már egy ígért szolgáltatást, ha közvetve is, de tud igazolni. Ha a vállalkozás végül rendben elvégzi a munkát, akkor annak mindenképp legyen írásos nyoma és készüljön számla is. Ez akkor bír nagyobb jelentőséggel, ha valamilyen javító-karbantartó munkát is végeznek a felújítás során. Ekkor bruttó húszezer forintos ár felett hat hónapon belül a vállalkozást jótállási kötelezettség terheli. Emellett az elvégzett egyéb munkákért is felelősséggel tartozik a kellékszavatosság és a hibás teljesítés vélelme alapján.