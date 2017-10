Élettel telnek meg a kutak Győrszentivánon

Többször sárga színű volt a vezetékes víz is



Győrszentivánon többen töltöttek fel fotót sárga színű vezetékes vízről a Facebook-csoportba. Legutóbb október 14-én. "A szentiváni kúthelyzet és a vezetékes víz közt nincs összefüggés. A legközelebbi vízműves kutak Kisbajcs-Szőgye térségében vannak, a vizükkel nincs gond. Vízelszíneződéssel bárhol találkozhatunk, ha a vízvezetékekben hirtelen megváltozik az áramlás. Okozhatja ezt karbantartás miatti vízelzárás, csőtörés, tűzcsap kinyitása, vagy tartálykocsi gyors feltöltése. Ilyenkor a vezetékekben lévő vasvegyületek felkeverednek és színezhetik a vizet" - mondta Tóth László, a Pannon-Víz diszpécserszolgálatának vezetője.

idején Facebookon csoport alakult a jó minőségű győrszentiváni ivóvízért. A netes közösségnek több mint 230 tagja van."Ritkábban találkozunk üledékes vízzel. A környéken szóbeszéd, hogy azóta javult a helyzet, amióta a közeli bányából már nem vagy alig nyernek homok, kavics és ásványi nyers-anyagot. Ezt én is így tapasztalom. A töltés-anyagot hónapokon át a keleti elkerülő harmadik szakaszára szállították" - kezdte Markszné Koncz Zsuzsa kertvárosi lakos. A bánya művelője cáfolta, hogy bármi közük lenne a vízgondokhoz. Állította: az engedélyek szárazbányászatra szóltak, a Duna vízszintjéhez képest 7-8 méterrel feljebb dolgoztak, nem érintették a vízbázist.A kertvárosi családok a kánikulában megtudták, milyen érzés, ha alig csöpög víz a csapokból, vagy ha igen, abban sok köszönet nincs. Többen a vízhálózat kiépítését szorgalmazzák. "Az érintett utcák lakóinak 70-75 százaléka írja alá, hogy be akarják vezettetni a vizet otthonaikba" - javasolta Sík Sándor. Győrszentiván önkormányzati képviselője szerint minél többen csatlakoznak a közakarathoz, annál jobban osztódnak a költségek. A közműbekötések díjcsökkentéséről júliusban fogadtak el kormányhatározatot.A Pannon-Víz honlapján közérthetően, miért kell és miért nem kell fizetni mostantól. Ingyenes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, a tervegyeztetés, a vízmérő óra (NA 15-NA 20) és annak felszerelése, illetve a nyomáspróba munkadíja. A megrendelő gondoskodik továbbra is a bekötő vezeték kiépítéséről és rákötéséről, a mérőhely kialakításáról, a bekötés fertőtlenítéséről, a bontási engedélyek beszerzésről és a földmunkáról, valamint a vezeték nyomvonalának helyreállításról, a vízmérő akna megépítéséről."A Molnár Vid utcában akad jó példa a közművek kiépítésére a közelmúltból. 34 ingatlanon 70 ember fogott össze. Közös társulást hoztak létre, majd öt fős intézőbizottság járt el az ügyintézések során. Kertvárosban is tervben volt a vízbekötés pár éve. A lakossági fórumon azonban többen megjegyezték: nem hajlandók hozzájárulni a költségekhez, inkább egy évvel később ingyen csatlakoznak a készhálózathoz. Ezt a tisztességtelen hozzáállást érzem most is legnagyobb veszélyforrásnak" - jegyezte meg Sík Sándor.