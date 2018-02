Diplomaátadó az Apáczai-karon

Erzsébet és Gesztenye az ünnepség után fogadta családja, barátai és segítői gratulációit.

Gesztenye, a zsemleszínű vakvezető kutya is elkísérte gazdáját, Erzsébetet, együtt voltak részesei a felemelő pillanatoknak. A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának diplomaátadó ünnepségét pénteken délután tartották az egyetemi hangversenyteremben.Értelmiséginek lenni nem csupán magánügy, hanem közügy is egyben.Ablonczyné prof. dr. Mihályka Lívia dékán köszöntőjében elmondta, hogy januárban hetvenhét hallgatójuk tett sikeres záróvizsgát, és személyesen huszonkilencen vehették át oklevelüket. Tanítók, gyógypedagógusok, nemzetközikapcsolat-szakértők, szociális munkások és szociálpedagógusok az alapszakos diplomájukat, emberierőforrás-fejlesztési tanácsadók és kulturális mediátorok a mesterszakos diplomájukat, a szakirányú továbbképzésben részt vett hallgatók pedig az oklevelüket.

„Ne felejtsék el, hogy értelmiséginek lenni nem csupán magánügy, hanem közügy is egyben. A közösséggel szembeni kötelezettséget is magában foglaló létforma. Immár önökön múlik, hogy a megszerzett tudást méltó módon használják a hétköznapokban" – mondta az Apáczai-kar dékánja, remélve, hogy a végzett hallgatók nem szakadnak el tőlük. A jó paphoz hasonlóan holtig kell tanulniuk, minden pillanatban alkalmazkodni a világ változásaihoz, és naprakész ismeretekkel rendelkezni, hogy valóban értelmiségiek lehessenek" – mondta az egyetemi tanár, azt kívánva a végzősöknek, hogy olyan munkájuk legyen, olyan helyen dolgozzanak, amely örömet szerez, ahová jó lesz reggelente bejárni. Ha egy kapu bezárul, akkor a következő megnyílik. Az új kapu mögött kitáruló úthoz kívánt nagyon sok sikert a frissdiplomásoknak Ablonczyné prof. dr. Mihályka Lívia.A korábban szociális munka szakon végzett győri Borsodi Erzsébet is most vehette át a diplomáját. Vele volt hű társa, Gesztenye, a zsemleszínű, barátságos vakvezető kutyus is. Ő lépett Speedy, a korábbi társ örökébe, akivel együtt élték át az alma materben töltött éveket. Speedy akkor oklevelet is kapott hűséges szolgálatáért. Erzsébet nagyon szép emléket őriz a széchenyis évekről, szerette tanárait és örökre szóló barátságokat kötött. Jelenleg a győri Katolikus Karitásznál dolgozik, és testvérével egymást segítve élik az életüket.