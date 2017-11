Buszközlekedés Győrben akkor és most: a 22-es csapdájában az utasok

A Baross híd nem lett a buszoké és a bringásoké



A közforgalmú közlekedés népszerűsítésének két módja van: pozitív motiváció (magas szintű, jó szolgáltatás nyújtása), negatív motiváció (az egyéni közlekedés korlátozása). Az első nélkül nem megy a második.



"Érdemes lett volna megfontolni az autóbuszos szolgáltatás javításával együtt a Baross híd felújítása után a hidat csak kerékpáros és busz hídként megnyitni. Ez a beavatkozás látványos példája lehetett volna annak, hogy a város elkötelezett a fenntartható városi közlekedés mellett" - fűzte hozzá Dr. Horváth Balázs.

"Sokkolt ez az ár" – Borkai Zsolt győri polgármester az októberi közgyűlésen a helyi buszközlekedésről szóló napirendi pont tárgyalásakor. A közbeszerzési pályázaton egyedül az ÉNYKK indult és évente 1,5 milliárd forint ellentételezést kért a várostól. Éves szinten 756 millió forinttal többet az eddiginél, igaz, a mostaninál jelentősen magasabb színvonalú szolgáltatásért. A 1,5 milliárdos ár Győr idei büdzséjének közel 3 százaléka.Az elmúlt két évtizedben nagyot változott a buszközlekedés a kisalföldi megyeszékhelyen. 1997-ben hétköznap 130 ezren vették igénybe a helyi buszokat. Ma a legoptimistább számítások szerint 75 ezer fő száll helyi buszra a városban. Az utasszám visszaesése jelentős, 42 %-kal kevesebben váltanak bérletet, jegyet a győri buszokon, mint 20 éve.A napi járatszám 1997-ben 2500 volt. Ma ez az adat 1500 körül mozog, igaz, anno nem voltak átmérős vonalak. A városok átellenes részeit összekötő, hosszú útvonalakon közlekedő járatokról pro és kontratavasszal. Győrben ilyen az 1-es, a 6-os, a 8-as, a 11-es és a 14-es busz. Ezek a járatok akár 10-15 km-t is megtesznek egy út során. Az átmérős vonalakkal a napi járatszám "valójában" közelít a 2000-hez, csak éppen nincs szükség átszállásra.Az 1997-es napi teljesítményhez képest 17,6 %-kal kevesebb km-t futnak a buszok. A buszközlekedés minősége szempontjából ez kulcskérdés, mert Győr területileg folyamatosan nő. 20 éve nem volt Víziváros, Ménfőcsanakon a Mediterrán Lakópark, miközben Kismegyer, Szabadhegy és Szentiván is sokat fejlődött. Két évtizede Szentivánról napi 64 járat szállította az utasokat, jelenleg 51. Likócs esetében hasonló tendencia figyelhető meg: 45-ről 29 esett vissza a napi járatszám.Így az utasoknak többet kell várniuk a megállókban. Két éve a téli mínuszokban sokana bőrükön az öregedő buszpark minden átkát. A '90-es években gyorsjáratok is szállították az utasokat. A 22-es 5, a 17G 7 percenként járt csúcsidőben."Ha élhető várost szeretnénk, kevesebbet araszolni a kocsisorban, vonzóvá kell tenni a közösségi közlekedést Győrben" - mondta Dr. Horváth Balázs. "A helyi buszközlekedést alapvetően jónak tartom, de a mostani szolgáltatás nem versenyképes az egyéni közlekedéssel. Az emberek többsége a slusszkulcs és a bérlet közül jelenleg az előbbire szavaz. A város tudatos megrendelői szerepét erősíteni szükséges" - tette hozzá a Széchenyi Egyetem Közlekedési Tanszékének vezetője. A helyi közösségi közlekedés a világon sehol nem nyereséges, mindenhol közszolgáltatás.A működtetést ennek ellenére profitorientált vállalkozás is végezheti. Ennek feltétele, hogy a megrendelő (város) és az igénybe vevők (utasok) együttesen fedezzék a felmerülő költségeket és a tisztességes vállalkozói nyereséget, mely lehetővé teszi a szolgáltatás magas színvonalát. Több üzemeltetési modell létezik a teljesen független vállalkozásoktól a saját cégekig. A finanszírozási megoldások változatosak kezdve az önállóan támogatott közösségi közlekedéstől, a különböző cégcsoportokon át a városi holdingokig, ahol több tevékenység segít egymást. Például a nyereséges parkolási rendszer támogatást nyújt a közösségi közlekedésnek.Győrben visszatérő téma a saját közlekedési társaság alapítása. Erről a tanszékvezető annyit jegyzett meg: ez alapos megfontolást igénylő, hosszabb folyamat lehet csak. Először mindenképpen érdemes hazai példákat szemügyre venni (Debrecen, Pécs). A hajdúsági megyeszékhelyen évente 1-1,5 milliárdos hiányt "eredményez" a saját szolgáltató.