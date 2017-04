Bőnyi rendőrgyilkosság: alig egy méterről lőhetett Győrkös István

A Győri Járásbíróság nyomozási bírája április 26-án, szerdán dönt a bőnyi rendőr gyilkosság gyanúsítottjának előzetes letartóztatása meghosszabbításáról.

Befejeződött a helyszíni bizonyítási kísérlet, amely után Győrkös Istvánné kérdésünkre annyit mondott: mindaz ami történt megerősítette őt abban, hogy férje ártatlan.Győrkös védőügyvédje, Dr. Takács Zoltán szerint szintén nem történt áttörés az ellentmondások feloldása tekintetében.A kettejükkel készült villáminterjúnkat a Kisalföld szerdai számában olvashatják!A nyomozók ügyvédjükkel, Dr. Zamecsnik Péterrel most hagyják el a helyszínt. Kifelé menet a jogásztól megkérdeztük, sikerült-e bármilyen ellentmondást feloldani. Dr. Zamecsnik röviden válaszolt: fel vagyunk oldva.Az igazságügyi orvosszakértő elhagyja a helyszínt. Úgy tudjuk, hamarosan befejeződik a helyszíni bizonyítás.Továbbra is tart a bizonyítási eljárás, további információt sikerült azonban megtudnunk: azon a reggelen, október 26-án négy rendőr és két tűzszerész érkezett a házhoz. Ez volt az egyik csapat. Egy ugyanilyen felállású másik csapat a gyanúsított egyik fiánál kopogtatott.Az a tény, hogy két tűzszerész is érkezett feltételezi, hogy úgy érkeztek a későbbi gyilkosság helyszínére, hogy lőszert, vagy valami hasonlót is feltételeztek. Tudjuk, hogy ennek ellenére TEK-es biztosítás nélkül csengettek a háznál.Az érintett rendőrök a helyszínen vannak.További részleteket tudtunk meg Dr. Zamecsnik Pétertől, aki nemcsak Pálvölgyi Péter, hanem valamennyi rendőrnyomozó érdekeit képviseli. Mint elmondta, nem a teljes lövöldözést, hanem azokat a jeleneteket fogják rekonstruálni, amelyeknél ellentmondásban van Győrkös István illetve a szakértők véleménye, és a rendőrök tanúvallomása.Kérdésünkre, hogy a rendőrök bármiben ellentmondásban vannak-e egymással azt mondta: nem, bár az is tény, hogy a benti szűk és sötét folyosón sem láthatott mindenki mindent, mint ahogy a lövöldözéskor sem tartózkodott ott mindenki a hátsó szobában.Egy megdöbbentő dolgot tudtunk még meg: azt, hogy Győrkös István mindössze 60-70 centiméterről találhatta el Pálvölgyi Pétert, és a rendőrök is csak azt követően vették észre hogy fegyver van a kezében, hogy a sötét szobában a lámpát felkapcsolták.Elsőként Dr. Zamecsnik Péter jött ki a házból, aki kérdésünkre megerősítette: valóban a fegyvert vitték be. Azonban egyelőre ott tartanak, hogy mindenkinek a pozícióját jelölik be, vagyis hogy ki hol tartózkodott a lövöldözés napján.Kérdésünkre, hogy Győrkös István mennyire együttműködő, illetve hogy milyen a hangulat bent, azt válaszolta: teljesen nyugodt, higgadt körülmények között zajlik az eljárás. A gyanúsítottnak épp az előbb elmondottakból adódóan egyelőre semmi dolga nem volt, ülve várja azt a pillanatot, amikor a lövöldözést be kell mutatnia.Néhány pillanattal később Dr. Kőhegyi György is kijött az udvarból. Ő az, aki a gyanúsított feleségének érdekében jár el a helyszínen. Tőle azt kérdeztük, hogy az idős asszony, illetve a férje is miként viseli a megterhelő tortúrát.Röviden válaszolt: viselniük kell, mást nem tehetnek.A két ügyvéd szavaiból kiolvasható, hogy a helyszíni eljárás még egy jó ideig eltart.Szinte bizonyos már, hogy a lövöldözést rekonstruálják. Ezekben a pillanatokban ugyanis az egyik rendőrfurgonból kiemeltek egy olyan fegyvert, amelyről azt gondoljuk, hogy ez lehetett akkor Győrkös István kezében.A rendőr a fegyverrel a kezében visszament a házba, így az udvar ismét csendes és kihalt lett. Korábban egyébként az igazságügyi orvosszakértő kezében egy olyan bábu fejét láttuk, amelyből egy nyél állt ki. Nyilvánvalóan ez mutathatta a halálos lövés irányát és ívét.Ma reggel 7 órakor Bőnyben Győrkös István házához kivonult a nyomozóhatóság. Úgy tudjuk ugyanis, hogy helyszíni bizonyítási eljárást foganatosítanak. A helyszínre kihozták most először az előzetesből magát a gyanúsítottat is, akit kommandósok kísértek a házához.Nem sokkal 7 óra előtt megérkezett a felesége is, ő természetesen nem gyanúsítottja az ügynek, de nyilvánvalóan szükség van a bizonyításhoz az ő jelenlétére is, hiszen szemtanúja volt az október 26-i lövöldözésnek.A helyszínre érkeztek ügyvédeik, (Győrkös Istvánnak és feleségének is külön jogi képviselője van) és itt van Dr. - Dr. Zamecsnik Péter ügyvéd is, aki az elhunyt rendőrnyomozót, Pálvölgyi Pétert képviseli.A művelet a házon belül zajlik, a helyszínen lévő tudósítóink annyit azonban már láttak, hogy a helyszínre megérkezett az igazságügyi orvosszakértő is, ezt tovább erősíti azt az információnkat, hogy minden bizonnyal a végzetes lövöldözést kívánják rekonstruálni.A ház előtt a rendőrség szalaggal kordonozott, ezért a helyiek is nézik, és nyilvánvalóan beszélik, hogy mi történik a hónapok óta teljesen üres és kihalt házban.Tudósításunkat folytatjuk. Nyitóképünk illusztráció.