Boldogság hangok nélkül: az afrikai férfi és győri felesége három gyermeket nevel Nádorvárosban

Johnson és Dalma Dei-Kusi három gyönyörű gyermekükkel győr-nádorvárosi otthonukban.

Johnson Dei-Kusi a légvonalban tőlünk 4700 kilométerre lévő Ghánában látta meg a napvilágot, egy elefántcsontparti határ közeli kisvárosban. A Nyugat-Afrikában, szinte az Egyenlítőnél fekvő országban egy évszak létezik: a nyár, a forró, égető afrikai nyár. Most mégis Nádorvárosban, a Mester utca négyemeletes házainak egyik barátságos lakásában ülünk egymással szemben.Odakint szállingózik a hó, Dalma, a győri feleség limonádéval kínál, körülöttünk pedig göndör hajú, fekete bőrű gyermekek ugrálnak és gőgicsélnek, összesen három. „Sütemény" – mondja nekem a tálra mutatva a kétéves, és már ez is csoda. Édesapja és édesanyja ugyanis nem beszél, siketnéma. Egymásra találásuk egyike a sors kis varázslatainak.– Nairobiban, Kenya fővárosában éltem, amikor 2009 áprilisában egymásra kattintottunk a Facebookon – meséli, illetve hangok híján legépeli számomra Johnson. – Véletlenül történt, mondanák mások, de én nem hiszek a véletlenekben.Eleinte a világhálón tartották a kapcsolatot, majd idővel a viszonyuk annyira elmélyült, hogy 2010 augusztusában Johnson Győrbe látogatott. A személyes találkozás felülmúlta a legmerészebb álmokat is, a pár bebarangolta a várost, Magyarországot és a környező országokat. Hamarosan a város egyik legjobb éttermében eljegyezték egymást.

– Egy óvatlan pillanatban Dalma poharába tettem az ékszert – ecseteli a férfi. – Elé tettem egy lapot, melyre a következő mondatot írtam: Dalma, hozzám jössz feleségül? Alatta két szó: igen–nem. Letérdeltem elé, és a következőket jeleltem el neki: mióta találkoztunk, azóta tudom, hogy te vagy az a nő, akire egész életemben vártam. Lennél a feleségem? Dalma rám nézett, majd megfogta a tollat és aláhúzta a várva várt szót: igen.A férfinak ezután vissza kellett térnie Ghánába, mert lejárt a vízuma. Két esztendeig ismét csak a világhálón keresztül tarthatták a kapcsolatot, közben hegesztőként, festőművészként, illusztrátorként és karikaturistaként teremtette elő a napi betevőt. Végül, amikor már maguk sem hittek benne, Accrában, a holland nagykövetségen Johnson átvehette az engedélyt az újabb magyarországi útra.Johnson és Dalma mára három apró gyermek szülei. Csoda, teszik hozzá, hogy mindhárom gyerek ép hallású (Dei-Kusinak Ghánában két egészséges nővére és két siket öccse él). Hívő keresztények, az afrikai férfi az EESZI karbantartó lakatosa, szabadidejében pedig fest, gyönyörű képeket.– Szeretem Magyarországot, szépek a városai – írja új hazájáról. – Szokatlan a kultúra, és kár, hogy kevesen ismerik a jelnyelvet, amely Ghánában jóval elterjedtebb. Győr történelmi belvárosa bámulatos, az emberek barátságosak. Sok a fesztivál, a gyerekprogram, kiváló a Vaskakas Bábszínház, a Győrkőcfesztivál.A Mester utcai lakásban otthonra és családra talált a messziről jött siketnéma festő. Johnson hálás minden egyes itt töltött napért. A hideget ugyan képtelen megszokni, de ha esik a hó, kiáll az utcára és az ég felé emelt arccal csodálja a hópelyheket.