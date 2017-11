Béla majdnem igaz története nyerte a drámaíró versenyt

Forgács Péter ötletgazda, zsűritag az idei évben a következő címeket választotta ki a Kisalföld pénteki számából:



Főpróba hét helyett nekik főpróba délután jut - mindent elmond a műszakból leszűrődő félmondat, amely a drámaíró verseny egyik legnagyobb nehézségét, s egyben szépségét is adja.A drámaíró versenyeknek, amelyet Győrben harmadszor rendeztek meg, Kortársasjáték címmel, szigorú szabályrendszere van. Az írók számára kisorsolják a címet, hozzá pedig (szintén sorsolással) a rendezőt és azt a színészcsapatot, amely előadja a drámáját.A sorsolás pénteken délelőtt volt, pontosabban majdnem dél volt, amikor Sándor György humorista kihúzta a címet. Onnantól kezdve szombat délelőtt tíz óráig írhatta darabjait Zalán Tibor, Pozsgai Zsolt és Szálinger Balázs, a szövegkönyvekkel ekkor szembesültek a színészek és a rendezők.Sándor György, a XVII. Győri Könyvszalon Művészeti Díjasa acímet húzta ki az urnából a három drámaíró számára.Lázas próba indult, ezt nyugodtan érthetjük szó szerint is, a csapatok délután négy órakor megkapták a nagyszínpadot, hétig pedig mindenki 45 percig összepróbálhatta azt, amit addig gyakorolt.Az első bemutató,írása az eredeti címet vette elő (szó szerint), de a történet köszönőviszonyban sem volt az eredetivel.Szereplői koporsósok, Korsós, az apa pedig egyet szeretne, hogy "ahogy kocsmában a korsó, teljen meg minden koporsó". Csakhogy kicsinyke falujában alig halnak az emberek, munka ezért nincs, a családban furcsa alakok - mindenek előtt a lánya - azonban bőven akadnak. Kérése ott fönn, meghallgatást nyer, s leküldik neki a keresztes lovagot, "aki szállítja majd a koporsóba valót, ahogy levesbe a sót". Munkáját túlságosan is jól csinálja, a faluban már csak a koporsósék famíliája marad, a faanyag is elfogy. Ha nincs munka, akkor "Bendzsamin" lovag munkájára sincs szükség. Csakhogy ő még nem fejezte be a munkáját: van még öt koporsó. És Korsósék is épp öten vannak.... Ki lesz a következő?a lottómilliomos esetében is olyan darabot írt (az első drámaíró versenyen), amely sok elemében egyezett Andraschekék történetével. Az alaphelyzet nála most is a valóság, vagyis az amputáció volt, s belecsempészte a történetbe Béla mosolyát is.Az igazi cikk alanya, Hegedüs Béla (aki eljött családjával a premiereket megnézni) mindig mosolyog, talán pontosan azért, mert ő már tudja a titkot, amire a darab főszereplője a végén a nézőt is rávezeti.A dráma a színpadon ott kezdődik, amikor Bélát elaltatják a műtéthez, s ő álmában sokkal tisztábban látja környezete abszurditásait, mások elfojtott álmait, s talán a legfontosabbat, hogy szereti a családját, a feleségét. Akit akár el is engedne, mert már soha nem lesz minden olyan, mint két lábbal volt. "Nem élhetsz egy nyomorékkal", mondja Béla, de ott áll mellette valaki, akit azt mondja: "Te azt hiszed, ezen múlik, Béla? A lábadon? Hogy mennyi van belőle? Add ide a kezed, Béla. Szeretlek." "Mit mosolyog?" - kérdezi az altatóorvos az ébredező Bélát...Nagy nap ez a mai, nagyon nagy. A Szuperdurva magazin szerkesztőségének életében biztosan. Mert az újság (egy másik) megírta, hogy az áltudomány is tudomány lesz. Mi mást mondhatna erre a lelkes főszerkesztő, mint hogy "hozzánk fut be mostantól száz színes huzalon a színes világrend, gyerekek!' S mint mond erre a szerkesztőségi csapat? "Már abban sem bízhatunk, hogy hülyeséget írunk, mert kiderül, hogy az tudomány." És akkor jön Okos Erik, a klímaügynök, aki ebben a szerkesztőségben miért ne lehetne klímakutató, ahogy Ildikó néni, a jós is jövőkutatóvá válik az új világrendben...?Tudomány című darabján nevetett a legtöbbet a közönség.A legjobb rendező: Gábor Szilvia (Nyerésre állsz, Béla)A legjobb színésznő: Balogh Fanni (Tudomány)A legjobb színész: Ungvári István (Tudomány)Közönségdíj: Nyerésre állsz, Béla (írta: Pozsgai Zsolt)A legjobb drámaíró: Pozsgai Zsolt.A rendezvényről, annak kulisszatitkairól, s arról, hogy mire szavazott Hegedüs Béla, aki a való életben nyerésre áll a balesete után, a Kisalföld hétfői számában olvashatják.