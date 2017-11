A zebrán ütöttek el egy gyalogost Győrben, súlyosan megsérült

A baleset kedd este történt. Egy személyautó vezetője a Vasvári Pál utca felől a Szigethy Attila utca irányába haladt. Közlekedése során a Tihanyi Árpád út körforgalmából úgy hajtott ki, hogy nem biztosított elsőbbséget egy kijelölt átkelőhelyen átsétáló férfinek.

A sofőr elütötte a gyalogost, aki súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja -