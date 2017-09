A lipóti önkétes tűzoltók tucatnyi serleggel tértek haza

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzoltó Szövetség szeptember 9-én, szombaton már negyedik alkalommal szervezte meg a körzeti versenyen kategóriájukban legjobb eredményt elért csapatoknak a II. fokozatú gyermek-, ifjúsági- és felnőtt önkéntes tűzoltóversenyt Sáráspusztán.

Célunk a hagyományok ápolása, az egyesületek utánpótlás nevelésének elősegítése. Az egyesületek tagjai feladataikat önkéntesként, munkabér nélkül, szabadidejük terhére teljesítik.

A versenyt Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója nyitotta meg, és üdvözölte a résztvevő, közel harminc csapatot, majd sportszerű versenyzést kívánt.A versenyzők indulási sorrendje sorsolás útján dőlt el, majd a verőfényes napsütéses időben, párhuzamosan megkezdődött a viadal kismotorfecskendő szerelés és a váltófutás versenyszámokban.A versenyen 28 csapat vett részt három – gyermek, ifjúsági, felnőtt - korcsoportban, hat kategóriában. A rendezvény jó hangulatban zajlott, mindenki sportszerűen küzdött a dobogós helyekért. A csapattagok lelkesen buzdították egymást, több településről a polgármesterek is elkísérték az önkénteseket, s a helyszínen szurkoltak értük. A szombati versenyen a legjobban Lipót község férfi és ifjúsági fiú önkéntes csapatai szerepeltek, de Fertőszentmiklós női versenyzői, Győrújbarát, Rábacsanak és Bágyogszovát ifjú, és gyermek versenyzői is a képzeletbeli dobogó felső fokára állhattak.Gyermek lány kategória:4. helyezett: Pereszteg csapata3. helyezett: Fertőszentmiklós2. helyezett: Dunakiliti1. helyezett: Bágyogszovát csapata4. Pereszteg3. Osli2. Győrszemere1. Rábacsanak csapata5. Bágyogszovát4. Tét3. Fertőszentmiklós2. Dunakiliti1. Győrújbarát csapata5. Öttevény4. Csorna3. Győrújbarát2. Fertőszentmiklós1. Lipót csapata5. Kunsziget4. Mosonszolnok3. Rábacsanak2. Völcsej1. Fertőszentmiklós csapata5. Rábacsanak4. Völcsej3. Győrújbarát2. Fertőszentmiklós1. Lipót csapataajánlott fel a 800 liter/perces kismotorfecskendő-szerelés versenyszámban a legjobb időeredményt elért csapatnak, amely Laz idén., amely a legjobb összesített időeredményt elérő csapatnak jár, i. Mivel ők már harmadszorra nyerték el e címet a serleg végleg náluk maradhat.A további számos különdíj közül, amely a legjobb váltófutásért járt,, a legjobb kismotorfecskendő szerelésért járó díjat pedig. Így érthető, hogy a mai versenyt az ő örömujjongó hurrázásuk és éneklésük zárta.A versenyzőktől Vécs Pál a megyei tűzoltó szövetség elnöke búcsúzott, aki megköszönte a csapatoknak a részvételt és a jó hangulatú, sportszerű versenyzést.Az önkéntes tűzoltó egyesületek hagyományápoló, fiatalokat nevelő, közösségformáló és tűzmegelőzési funkciót töltenek be, de részt vesznek a helyi közbiztonsági, veszélymegelőzési munkákban is. Az egyesületek működése, az önkéntesség a katasztrófavédelem által támogatott társadalmi érték.Gratulálunk a versenyzőknek!