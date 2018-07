A lebénult kis kapus mellé álltak sportolók és a győri orvos, dr. Fodor Gábor is

Krisztián a kincseivel – Dedikált mezek itthonról és Lisszabonból, a portugál csapat aláírása, tizenkét könyv a labdarúgásról és Cristiano Ronaldo labdája.

A nagymama is elérzékenyült.

Személyesen vittük el a futballrelikviákat Krisztiánnak. A képen középen az édesanya, Londono Paola.

Krisztián kedvesen mosolyog ránk, ahogy belépünk a szobájába. Kerekesszékben, mozdulatlanul várt bennünket.A Vasas utánpótlásában nevelkedett kis kapust két éve influenzaszerű tünetekkel vitték orvoshoz a szülei, aztán kiderült, hogy egy bakteriális fertőzés megtámadta a gerincvelőjét. Nyaktól lefelé lebénult, éjjelente lélegeztetőgéppel alszik – le sem meri csukni nélküle a szemét.Krisztián és családja a nehézségek ellenére vidáman beszélget velünk.„Heti háromszor iskolába megyünk, három órám van olyankor és anya jegyzetel nekem. A matekot és a természetismeretet szeretem a legjobban. Aztán sétálunk, itthon pedig sok meccset nézünk" – meséli el egy napját Krisztián.Velük a győri orvoson, dr. Fodor Gáboron keresztül került kapcsolatba lapunk, amikor a fiatal doktor megnyerte a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat. Az ezzel járó összeget három rászoruló beteg fiatalnak ajánlotta fel: az egyharmadát, 100 ezer forintot Krisztián kapta. Annyira meghatott bennünket a története, hogy elhatároztuk, mi is segítünk neki.A Kisalföld felkereste a futballrajongó fiú kedvenc csapatait, játékosait és akiket csak tudott, megmozgatott. Először a lisszaboni futballcsapat, a Benfica küldött egy mezt, amit minden játékos aláírt. Aztán az Akadémiai Kiadótól kaptunk 12 darab, futballról szóló könyvet.„A bátyja, István olvas fel neki. Ezekkel sem lesz másként. Nagyon jó testvérek. István is focizik, itt, a harmadik kerületben" – meséli a gyerekek nagymamája, Mária. Aztán elgondolkodva hozzáteszi: nem érti, hogy történhetett ez meg az unokájával, egyik napról a másikra, ráadásul nem egy ugrástól vagy eséstől, amit láttak vagy megakadályozhattak volna...De itt még nem ért véget az ajándékok története, ugyanis Göröcs János, az Újpest legendás, hatvankétszeres válogatott labdarúgója egy magyar válogatott trikót dedikált névre szólóan Krisztiánnak.„Nagyon tetszenek, köszönöm szépen" – mondja csillogó szemmel Krisztián.Mivel a fiú Real Madrid- és Cristiano Ronaldo-rajongó, a portugál válogatottat is megpróbáltuk elérni. Az oroszországi világbajnokságon szerepeltek, amikor a minden csapattag által dedikált fotót eljuttattákszerkesztőségünknek, kérve, hogy adjuk át a fiúnak és családjának.Krisztián édesapja, István szintén focizott, Kolumbiában is játszott, ott ismerte meg a feleségét. A család természetesen a vb-t is követi, és bár Kolumbiának már nem szurkolhatnak, Krisztián szerint a franciákkerülnek az első helyre.Az ajándékok viszont még nem fogytak el. Bár Ronaldo már a Juventus játékosa, kis rajongója töretlenül bízik jó szereplésében. Krisztián számára a legnagyobb ajándék a legvégén érkezett: egy aranyszínű focilabda, amit maga CR7 dedikált, saját kezűleg. Ezt a játékos lisszaboni hoteljének dolgozói segítettek megszerezni.A szekrényünkben hétről hétre gyülekező ereklyék most végre megérkeztek gazdájukhoz, aki nagy örömmel egyesével nézegeti meg őket.„A szerencsétlenségben is van sok áldás. Olyan emberek dolgoztak értünk és segítenek nekünk, akiket nem is ismerünk. Ez maga a csoda" – mondja őszinte mosollyal Londono Paola, Krisztián édesanyja, mielőttkörbevezet bennünket otthonukban. A fiatal anya a nagy teher ellenére is tud nevetni és boldogan tekinteni a gyermekeire.