A helyi polgárőrség szerint kisdiákot akartak kocsiba csalni Győr-Bácsán

Az esetre két aggódó bácsai édesanya hívta fel portálunk figyelmét."2018.01.30-án délután fél 4-kor a kisbácsai Tulipános általános iskolából haza induló, az iskola mellett buszra váró kisdiák mellett megállt egy ISMERETLEN AUTÓ. Az autóban ülő férfi a kisdiákot megszólította, kérte, hogy SZÁLLJON BE az autójába! Arra hivatkozott, hogy ANYUKÁJA KÜLDTE őt, azért, hogy vigye haza. CSOKOLÁDÉVAL is kínálta. A kisdiák szerencsére NEMET MONDOTT neki!Az ügyet az iskola jelentette a rendőrségnek.Rémisztő és elgondolkodtató az eset. Ma reggel a tanító nénik elbeszélgettek a gyerekekkel. Természetesen nem kell most félelemben tartani őket, de nem árt ha többször hallják, hogyan kell viselkedniük, mit kell tenniük ilyen esetben.Különösen elgondolkodtató, hogy a buszmegállóban a kisdiákon kívül még egy felnőtt is volt, aki ügyet sem vetett rájuk. Tételezzük fel, hogy épp nem arra nézett, vagyis nem látott semmit. Viszont, ha látta az autót, vagy a bent ülő férfit, akkor kérjük jelentkezzen a rendőrségen, hogy mielőbb meglegyen az elkövető!Vigyázzunk a gyerekekre (is)! Ismételten kérjük, hogy ha bárki idegent vél látni az utcán, autóban ülve, jegyezze fel a rendszámát és ha úgy adódik, akkor azt adja át a rendőrségnek!" -a Bácsa Polgárőr Egyesület Facebook-oldalán.