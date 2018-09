A győri Rába Hotel valamennyi pincére felmondott

Zárva - Ilyen esetekben zömében a fizetés áll a háttérben, most más is.

célunk, hogy magasabb színvonalra emeljük a szolgáltatásainkat és a vendégélményt. A fejlesztések részeként hamarosan új éttermi igazgató érkezik, akinek feladata a kínálat tudatos újragondolása, vonzóbbá tétele és egy elkötelezett munkatársakból álló csapat felállítása is.

A hazánkban tapasztalható munkaerőhiány a turizmus-vendéglátás területén kifejezetten érezteti hatását, de mindezt felismerve a Danubius Hotels Group számos intézkedést vezetett be, hogy szállodái vonzó munkahellyé váljanak. Egyre színesebb juttatási csomaggal igyekszünk vonzóvá tenni a nyitott pozíciókat, illetve hozzájárulni a meglévő munkaerő megtartásához. Bizakodók vagyunk, terveink szerint két héten belül már biztosan új csapattal folytathatjuk a mindennapokat.

A szakács- és pincérhiány, illetve annak oka, hogy a határ túloldalán minimum a kétszeresét lehet keresni a magyar béreknek, nem új keletű. Hegykőn is bezárt már étterem szakemberhiány miatt; Győrben forgalmas élelmiszerboltra tett lakatot a tulajdonosa ugyanebből az okból. Most szintet lépett a probléma, ugyanis Győr legnagyobb szállodájában kellett vészhelyzetet orvosolni: több forrásból úgy értesültünk, hogy a közelmúltban valamennyi pincér felmondott.De mint kiderült, a pénzkérdés csak az egyik ok volt. A szálloda földszintjén üzemelő Belga étterem és söröző ajtaján tegnap még egy kifüggesztett papírlap ,,zártkörű rendezvényre" hivatkozva üzente, hogy zárva vannak.,,Nincs most a la carte", fogalmazott egy bennfentes. A hotel vendégeit ugyanakkor ki tudják szolgálni, mint névtelen forrásainktól megtudtuk, ezt úgy lehet megoldani, hogy a hotel munkatársait is beosztják felszolgálni addig, amíg a szükséges létszám nem lesz meg. Hét-nyolc embert kell találni, addig viszont tényleg mindenki felszolgál(t), ha kell(ett) - állítólag a vezető beosztásokban lévők is.A vendéglátós szakmán belül van, aki hallott a történtekről, ilyenre már volt példa korábban és szerintük lesz is még. A legtöbbször a fizetés áll a háttérben, amely ebben a szakmában nagyon is alapoz a forgalomra, illetve a borravalóra. Nem mindegy, hogy ebből mennyi jut vissza a pincéreknek, akiknél természetesen számít, hogy fiatal kollégáról vagy ,,vén rókáról" van-e szó. Ha pedig ezt a feszültséget nem sikerül megoldani, akkor láncreakciószerűen dől a dominó: az egyik felmondást azonnal követi az újabb, az újabb... S egyszerre mindenki feláll.Természetesen megkerestük a Rába Hotel vezetőjét, Bánhegyi Balázst. Válasza elején kitért arra, hogy az elmúlt néhány hónapban jelentős változások történtek a szállodában,Győrben most nem nehéz felszolgálóként elhelyezkedni, de egy rutinos vendéglátós azt mondja, annyira azért nem jó ajánlólevél egy ilyen után kopogtatni egy másik ajtón. Nemegyszer egyébként sikerül visszacsábítani a felmondott munkatársat, aki üzenetnek szánja a felmondását, s egy bérkompenzáció után már hajlandó elfogadni az új koncepciót, amit elsőre (ahogy ezek szerint itt is) még nem tudott. Úgy értesültünk, most is van már olyan, aki visszatért a hotelbe, de szükség van további toborzásokra.Bánhegyi Balázs ezzel kapcsolatban elmondta:Az eset apropóján megnéztük, hogy Sopronban milyen most a helyzet: azt mondták, az éttermek egy része már felismerte, hogy visszacsábítható a kolléga - akár Ausztriából is -, de ehhez meg kell őt fizetni. A jobb soproni éttermekben állítólag már lehet annyit keresni, ami közelít az osztrák bérhez. Ez nem annyi még, mint Ausztriában - főképp, hogy egy kint dolgozó nekünk azt mondta, egy gyengébb napon 50 euró (mintegy 15 ezer forint) a borravalója -; de ha az ingázással járó kiadásokat és magát a fáradságot ebből levonjuk, akár meg is érheti magyar étteremben tálcát fogni.